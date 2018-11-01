Владимир Путин наградил Бориса Дубровского Орденом Дружбы

Автор: КР от Сегодня, 14:17 Категория: Политика

Вчера президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Орденом Дружбы за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.

В представлении к награде говорится, что под руководством Бориса Дубровского в Челябинской области удалось достичь крупных позитивных изменений в экономике и социальной сфере.

За последние четыре года в Челябинской области построено почти восемь миллионов квадратных метров жилья, произведено сельхозпродукции на 561 миллиард рублей. Кроме того, привлечено 945,5 миллиардов рублей инвестиций. Среднемесячная зарплата по региону выросла на 6,5 тысяч рублей – с 27,6 до 34,2 тысяч рублей.

Челябинская область занимает в России второе место по производству мяса птицы и четвёртое – по мясу скота. В прошлом году впервые за 20 лет был собран рекордный урожай зерновых – почти два с половиной миллиона тонн.

С 2014 года существенно снижены объёмы бюджетного госдолга, ликвидирован масштабный дефицитный бюджет. Уровень закредитованности на сегодня – один из самых низких в стране.

Под руководством Бориса Дубровского, в рамках выполнения поручений президента, созданы школы нового типа и проводится работа по полному охвату дошкольным образованием. Обеспеченность местами в детсадах детей в возрасте от трёх до семи лет – 100 процентов. В этом году вводятся в эксплуатацию три школы, начато строительство еще шести.

Принята трёхлетняя программа строительства и реконструкции 100 фельдшерско-акушерских пунктов. Выполнено поручение президента РФ о строительстве в Челябинске нового перинатального центра. Он начал работу 1 октября 2016 года.

Борис Дубровский в 2003 году был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени , в 2012 году – Орденом Почёта.