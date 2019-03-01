В Кыштыме возбуждено уголовное дело за подделку квитанций и присвоение денег

Автор: КР от Вчера, 16:25 Категория: Общество

На протяжении всего прошлого года 81-летняя жительница Кыштыма, проживающая в частном доме, передавала знакомой по девять тысяч рублей с просьбой оплачивать счета за отопление.

– Однако её приятельница платила в несколько раз меньшие суммы, чем было указано в счетах, – пояснила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Затем она подделывала цифры в обратниках квитанций и возвращала их старушке. Оставшиеся деньги присваивала. В итоге задолженность по счетам составила 48 300 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – «мошенничество». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Весь ущерб подозреваемая уже возместила.