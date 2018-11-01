В Кыштыме на каждого из двух наркоторговцев заведено по два уголовных дела

Автор: КР от Вчера, 16:20 Категория: Общество

На днях работники кыштымской полиции задержали сразу двоих жителей нашего города за перевозку и попытку сбыта наркотиков.

Одного из них, 36-летнего мужчину, остановили у контрольно-пропускного пункта Озёрска. А 24-летний молодой человек попался в Кыштыме. У него обнаружили около полутора граммов наркотиков. До задержания он уже успел сбыть другую часть.

– Эти же подозреваемые были задержаны три месяца назад, когда перевозили наркотическое вещество «соль» в Кыштым из города Полевской Свердловской области, где они и приобрели его с целью сбыта. При обыске у них было изъято 4,73 грамма, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова.

Тогда же было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 Уголовного кодекса РФ. По этой статье обоим грозит до десяти лет лишения свободы. Но на время следствия их отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас они арестованы. Возбуждено ещё два уголовных дела. Одно из них – в отношении 36-летнего мужчины по части первой статьи 228 Уголовного кодекса РФ – за перевозку наркотиков без намерения сбыть их. За это преступление предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.

В отношении его 24-летнего подельника уголовное дело заведено по части четвёртой статьи 228 за сбыт наркотических веществ. А это уже лишение свободы до 20 лет.

Оба нигде не работали, их главным промыслом и являлась наркоторговля.