В Кыштыме мошенник, заказавший доставку роллов, обогатился на восемь тысяч рублей

Автор: КР от Сегодня, 16:07 Категория: Общество

Уже не раз кыштымцы доказывали, что готовы поделиться с незнакомцами любыми суммами денег. Очередной такой случай стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ – «Мошенничество».

Житель Кыштыма, подрабатывающий в доставке суши и роллов, получил задание отвезти заказ на 710 рублей. При этом клиент предупредил, что у него будет купюра в пять тысяч рублей, поэтому потребуется сдача.

Курьер, приехав по адресу, позвонил покупателю по телефону. Однако тот не вышел, а попросил съездить в магазин и купить коробку конфет. В итоге общая сумма заказа составила 900 рублей.

Во время поездки в магазин клиент позвонил и попросил сразу перевести ему сдачу – 4100 рублей на телефон. Кроме того, он поинтересовался, сколько у курьера с собой денег, и попросил их тоже перечислить на телефон. При этом пообещал отдать наличными, когда заказ будет доставлен.

Доверчивый работник так и сделал, перечислив ещё четыре тысячи рублей.

После этого курьер снова приехал по адресу, чтобы отдать, наконец, роллы и забрать деньги.

– Однако клиент на телефонные звонки больше не отвечал. К тому же выяснилось, что по указанному адресу никто роллы не заказывал, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Мошенник просто придумал адрес, а после получения денег на счёт сразу отключил телефон.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают жителей Кыштыма: нельзя перечислять деньги незнакомым людям. Необходимо перепроверять информацию и не выполнять инструкции, которые незнакомцы диктуют по сотовому телефону.