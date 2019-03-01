Надейтесь только на себя. Жителям Кыштыма стоит почаще поглядывать наверх при движении по тротуарам

Автор: КР от Вчера, 16:38 Категория: Общество

Трагический случай произошёл сегодня днём в городе Сим Ашинского района. На женщину, идущую вдоль дома 8 на улице Кирова, с крыши многоквартирного дома упала ледяная глыба. От полученных травм она скончалась на месте.

Происшествием занялись следователи ашинского следственного отдела. Об этом сообщает сайт газеты «Стальная искра». Официальных комментариев от следователей наши коллеги пока ещё не получили.

В прошлом номере газеты «Кыштымский рабочий» вышедшем в пятницу, была опубликована статья «SOSулькам бой!». Она начинается с похожего случая, который наблюдал автор возле дома 117 на улице Карла Либкнехта. Ледяной кусок, сорвавшийся с крыши, чуть не угодил в голову идущей школьнице. По счастью, всё обошлось.

Объезд по городу Кыштыму показал, что управляющие компании, отвечающие за уборку с крыш многоквартирных домов снега и наледей, зачастую эту обязанность игнорируют. Большие сосульки свисали с крыш домов на улицах Дзержинского, 4, Республики, 8. Снег опасно свисает с балконов на Республике, 6.

Целая гирлянда больших сосулек свисала с крыши детского сада №1 на улице Металлургов, 4. За очистку от снега и наледи на зданиях детских садов, школ или больничных корпусов ответственность несёт администрация Кыштымского городского округа.

После выхода статьи ни администрация, ни руководство детского сада даже не удосужились дать официальный ответ о принятых мерах. Видимо, пока льдина не убьёт кого-то из жителей нашего города, реакции не последует.