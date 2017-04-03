В Кыштыме старушка выпала из окна третьего этажа на глазах у детей

Автор: КР от Сегодня, 14:29 Категория: Происшествия

Сегодня днём из окна многоквартирного дома на улице Интернационала выпала 84-летняя жительница нашего города. Как сообщил сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Михаил Наумов, по предварительной версии, она находилась одна дома и решила выбраться из квартиры через окно. Бабуля сорвалась с высоты третьего этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

В социальной группе ВКонтакте одна из пользователей написала, что происшествие произошло на глазах у школьников.

Сейчас на месте ЧП работают полицейские. По данному факту проводится проверка.