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В Кыштыме старушка выпала из окна третьего этажа на глазах у детей

Автор: КР от Сегодня, 14:29 Категория: Происшествия

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Сегодня днём из окна многоквартирного дома на улице Интернационала выпала 84-летняя жительница нашего города. Как сообщил сайту «КР» следователь следственного отдела по Кыштыму Михаил Наумов, по предварительной версии, она находилась одна дома и решила выбраться из квартиры через окно. Бабуля сорвалась с высоты третьего этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

 

В социальной группе ВКонтакте одна из пользователей написала, что происшествие произошло на глазах у школьников.

 

Сейчас на месте ЧП работают полицейские. По данному факту проводится проверка.

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