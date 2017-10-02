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Житель Кыштыма погиб под колёсами автомобиля

Автор: КР от Вчера, 09:58 Категория: Происшествия

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Это произошло в минувшую пятницу вечером. Двадцатилетний водитель ВАЗ-21102 не заметил, как с обочины из темноты прямо под колёса его автомобиля угодил мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

 

Как сказал сайту «КР» старший следователь следственного отдела полиции Андрей Сидоров, 67-летний житель нашего города переходил дорогу в неустановленном месте возле дома № 77 на улице Республики.

 

По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка.

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