Житель Кыштыма погиб под колёсами автомобиля

Автор: КР от Вчера, 09:58 Категория: Происшествия

Это произошло в минувшую пятницу вечером. Двадцатилетний водитель ВАЗ-21102 не заметил, как с обочины из темноты прямо под колёса его автомобиля угодил мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

Как сказал сайту «КР» старший следователь следственного отдела полиции Андрей Сидоров, 67-летний житель нашего города переходил дорогу в неустановленном месте возле дома № 77 на улице Республики.

По факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка.