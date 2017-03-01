В Кыштыме глыба снега и льда упала с крыши на молодого человека
Автор: КР от Вчера, 20:17 Категория: Происшествия
Сегодня в приёмный покой Кыштымской центральной городской больницы обратился 18-летний житель нашего города. Он стоял возле входа в ресторан быстрого питания "Сабвей", который находится в доме № 1 на улице Ленина. Подросток услышал громкий треск и инстинктивно прикрыл голову рукой. В этот момент сверху на него упала глыба льда и снега.
Как сообщили только что сайту "КР" в городской больнице, у пострадавшего диагностирована рана лица. Ещё чуть-чуть, и острые края льдины угодили бы прямо в глаз. Пациенту предстоит пройти ряд обследований, чтобы исключить сотрясение головного мозга и другие травмы. Пока что он находится на стационарном лечении.
Юноша имеет право взыскать компенсацию морального вреда с управляющей компании, на чьём балансе значится этот жилой дом.
Комментарии
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (9193022937)
Настя, звоните в редакцию по номеру 4-00-49, мы вам подскажем расписание автобусов до Тайгинки >>>
Группа «На-На» выступит в одном из посёлков Кыштыма (Настя Крохалёва)
Подскажите пожалуйста как из Кыштыма добраться до Тайгинки >>>
В Кыштыме из-за большого числа пострадавших от гололёда в больнице образовался дефицит гипсовых бинтов (Гость Гость)
Эх, Вася, Вася >>>
В Кыштыме водителя, повадившегося пьяным садиться за руль, суд приговорил к лишению свободы (Гость вячеслав)
типичный придурок и урод >>>
Региональные дороги на территории Кыштыма не попали в план капремонтов в 2017 году (BOSS)
http: wikimapia org 22650920 ru Новый-мост-через-озеро-Большие-Касли Капитально реконструирован в 2011-2012 годах вместе с участком автодороги Тюбук - Кыштым (11-21 км) >>>
Все комментарии