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В Кыштыме глыба снега и льда упала с крыши на молодого человека

Автор: КР от Вчера, 20:17 Категория: Происшествия

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Сегодня в приёмный покой Кыштымской центральной городской больницы обратился 18-летний житель нашего города. Он стоял возле входа в ресторан быстрого питания "Сабвей", который находится в доме № 1 на улице Ленина. Подросток услышал громкий треск и инстинктивно прикрыл голову рукой. В этот момент сверху на него упала глыба льда и снега.

 

Как сообщили только что сайту "КР" в городской больнице, у пострадавшего диагностирована рана лица. Ещё чуть-чуть, и острые края льдины угодили бы прямо в глаз. Пациенту предстоит пройти ряд обследований, чтобы исключить сотрясение головного мозга и другие травмы. Пока что он находится на стационарном лечении.

 

Юноша имеет право взыскать компенсацию морального вреда с управляющей компании, на чьём балансе значится этот жилой дом.

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