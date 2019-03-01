В Кыштыме на машобъединении переводят производство с мазута на газ

Автор: КР от Сегодня, 12:20 Категория: Общество

Фото с сайта АО "Кыштымское машиностроительное объединение"

Техническое перевооружение на Кыштымском машиностроительном объединении началось ещё в июле прошлого года. Сначала на кузнечном участке цеха металлоконструкций разобрали нагревательную печь №2 и, построив новую, подвели к ней природный газ. До этого здесь использовали мазут.

Сейчас в опытной эксплуатации находятся уже две нагревательных печи, третья – на завершающей стадии строительства.



Модернизация привнесла немалую экономию – газ обходится значительно дешевле мазута.

Кроме того, если раньше при розжиге мазутных форсунок цех наполнялся плотным серым туманом с резким запахом, который рассеивался только после прогрева печей, то теперь воздух в помещении остаётся чистым.

Печи перестали быть зависимыми от сжатого воздуха, на них установлены инжекторные газовые горелки, в которые воздух поступает прямо из цеха.

