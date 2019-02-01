В Кыштыме на медеэлетролитном заводе появились пылеуловитель и скруббер для очищения воздуха

Автор: КР от Сегодня, 10:23 Категория: Экология

Фото из группы ВКонтакте "Наш КМЭЗ"

Новое газоочистное оборудование появилось на пробирном участке центральной заводской лаборатории КМЭЗ, где ежемесячно используется до 150 килограммов серной кислоты для определения содержания драгоценных металлов в черновой меди, шламе, анодах.

В итоге в атмосферу поступает токсичный сернистый газ, обладающий резким запахом.

– Задача оказалась не из лёгких, – сказал начальник центральной заводской лаборатории Ярослав Андреев. – Ни один из известных нам металлургических заводов, где проводятся аналогичные пробирные анализы, не располагает подобным газоочистным оборудованием. Мы оказались в роли первопроходцев.

Изготовили скруббер – устройство для очистки, в Екатеринбурге, а монтажом занимались работники ООО «Ремсервис», расположенного на территории завода.

Кроме того, в лаборатории был установлен пылеуловитель, предназначенный для очищения воздуха от твёрдых частиц. С целью определения содержания драгоценных металлов здесь теперь используются свинец и окись свинца, которые затем выбрасываются в виде пыли. Её и поглощает пылеуловитель.

Установка скруббера и пылеуловителя обошлись Кыштымскому медеэлектролитному заводу в три миллиона 800 тысяч рублей.