В Кыштыме на медеэлетролитном заводе появились пылеуловитель и скруббер для очищения воздуха Автор: КР от Сегодня, 10:23 Категория: Экология 0 Фото из группы ВКонтакте "Наш КМЭЗ" Новое газоочистное оборудование появилось на пробирном участке центральной заводской лаборатории КМЭЗ, где ежемесячно используется до 150 килограммов серной кислоты для определения содержания драгоценных металлов в черновой меди, шламе, анодах. В итоге в атмосферу поступает токсичный сернистый газ, обладающий резким запахом. – Задача оказалась не из лёгких, – сказал начальник центральной заводской лаборатории Ярослав Андреев. – Ни один из известных нам металлургических заводов, где проводятся аналогичные пробирные анализы, не располагает подобным газоочистным оборудованием. Мы оказались в роли первопроходцев. Изготовили скруббер – устройство для очистки, в Екатеринбурге, а монтажом занимались работники ООО «Ремсервис», расположенного на территории завода. Кроме того, в лаборатории был установлен пылеуловитель, предназначенный для очищения воздуха от твёрдых частиц. С целью определения содержания драгоценных металлов здесь теперь используются свинец и окись свинца, которые затем выбрасываются в виде пыли. Её и поглощает пылеуловитель. Установка скруббера и пылеуловителя обошлись Кыштымскому медеэлектролитному заводу в три миллиона 800 тысяч рублей. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить