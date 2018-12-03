Под Кыштымом может появиться ещё один молитвенный дом

Автор: КР от Вчера, 11:58 Категория: Общество

За строительство часовни в посёлке Слюдоруднике ратует настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов отец Константин. Сейчас идёт процесс оформления земельного участка.

Небольшую часовенку размером три на три метра планируется возвести на пригорке неподалёку от Галимкиного камня. Он разделяет Слюдорудник на две условные половины.

– В день праздника Собора Архистратига Михаила и всех Небесных Сил бесплотных уже после совершения Божественной литургии в нашем храме на предполагаемом месте заложения часовни был также совершён праздничный молебен, – сказал сайту «КР» отец Константин. – Она будет названа в честь Архангела Божия Михаила.

Эскиза будущего строения пока нет. Его разработкой священнослужитель займётся после получения всех необходимых документов на землю.

К слову, в 2004 году на деньги нашего земляка, бизнесмена Виктора Пичугова, ныне проживающего в Москве, была построена часовня Александра Невского на его малой родине – в посёлке Тайгинка.