В Кыштыме должники по алиментам то сидят в изоляторе, то не могут покинуть страну

Автор: КР от Сегодня, 12:48 Категория: Общество

Судебные приставы применяют различного рода наказания к горе-отцам, которые уклоняются от уплаты алиментов своим детям.

Недавно полиция задержала за административное правонарушение мужчину, который больше года находился в розыске по линии Федеральной службы судебных приставов.

После того, как он отсидел в изоляторе назначенные ему судом сутки, пристав-исполнитель составила на него ещё один административный протокол. По решению суда его вновь водворили в изолятор временного содержания, но уже на 10 суток.

Другой должник по алиментам собирался провести новогодние каникулы за границей. Однако за долг в 14 000 рублей его остановили прямо в аэропорту. Отправиться на отдых он смог только после полного погашения задолженности.