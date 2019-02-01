В Кыштыме должники по алиментам то сидят в изоляторе, то не могут покинуть страну Автор: КР от Сегодня, 12:48 Категория: Общество 0 Судебные приставы применяют различного рода наказания к горе-отцам, которые уклоняются от уплаты алиментов своим детям. Недавно полиция задержала за административное правонарушение мужчину, который больше года находился в розыске по линии Федеральной службы судебных приставов. После того, как он отсидел в изоляторе назначенные ему судом сутки, пристав-исполнитель составила на него ещё один административный протокол. По решению суда его вновь водворили в изолятор временного содержания, но уже на 10 суток. Другой должник по алиментам собирался провести новогодние каникулы за границей. Однако за долг в 14 000 рублей его остановили прямо в аэропорту. Отправиться на отдых он смог только после полного погашения задолженности. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить