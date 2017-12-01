Житель Кыштыма задолжал по алиментам около миллиона рублей

Автор: КР от Вчера, 15:21 Категория: Общество

Вчера с шести часов утра и до десяти вечера судебные приставы Кыштыма проводили рейд по взысканию задолженности с неплательщиков алиментов.

Один из злостных должников, житель нашего города, не доплатил своей несовершеннолетней дочери уже 812 тысяч рублей. Он предупреждён об уголовной ответственности за уклонение от содержания ребёнка. У шести родителей, которые благополучно забыли о существовании своих детей и задолжали им в общей сложности около двух миллионов рублей, приставы установили место работы. Теперь часть их заработной платы будет удержана в счёт погашения алиментов.

Сегодня в городском отделе судебных приставов на исполнении находится 499 производств на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Такую астрономическую сумму задолжали своим несовершеннолетним детям непутёвые отцы и матери.

– Наш рейд прошёл в рамках Всероссийского, – сказала сайту «КР» начальник кыштымского отдела судебных приставов Елена Кенибас. – Теперь мы будем проводить их еженедельно.

В следующий понедельник, 11 декабря, приставы-исполнители активизируют работу по взысканию задолженности в бюджет Кыштымского городского округа.