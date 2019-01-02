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В Кыштыме в столовой медеэлектролитного завода будут устраивать дни национальной кухни

Автор: КР от Вчера, 17:14 Категория: Общество

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Откроется национальная кухня 31 января с украинских блюд. В этот день в меню столовой кыштымского медеэлектролитного завода будут включены  не только традиционные голубцы, драники и борщ, но и менее известные салаты под названиями «Варя гуцульская», «Буковина», «Инкерманский», капустняк «Запорожский», крученики мясные по-волынски, рыба по-азовски, вареники с картофелем и салом.

 

Кулинары собираются побаловать металлургов и необычной выпечкой: вергунами, перекладенцами, налистниками по-черниговски и львовскими пляцками.

 

Дни национальной кухни планируется сделать традиционными. Работники предприятия могут предлагать свои варианты, какой из кухонь мира отдать предпочтение в следующий раз.

 

С начала этого года организацией питания на предприятии занимается ООО «Русская сервисная компания». Раньше для рабочих готовили повара индивидуального предпринимателя Евгения Горских.

 


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