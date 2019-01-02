В Кыштыме в столовой медеэлектролитного завода будут устраивать дни национальной кухни Автор: КР от Вчера, 17:14 Категория: Общество 0 Откроется национальная кухня 31 января с украинских блюд. В этот день в меню столовой кыштымского медеэлектролитного завода будут включены не только традиционные голубцы, драники и борщ, но и менее известные салаты под названиями «Варя гуцульская», «Буковина», «Инкерманский», капустняк «Запорожский», крученики мясные по-волынски, рыба по-азовски, вареники с картофелем и салом. Кулинары собираются побаловать металлургов и необычной выпечкой: вергунами, перекладенцами, налистниками по-черниговски и львовскими пляцками. Дни национальной кухни планируется сделать традиционными. Работники предприятия могут предлагать свои варианты, какой из кухонь мира отдать предпочтение в следующий раз. С начала этого года организацией питания на предприятии занимается ООО «Русская сервисная компания». Раньше для рабочих готовили повара индивидуального предпринимателя Евгения Горских. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить