» » В Кыштыме может появиться кулинарный мастер-класс. Но требуются спонсоры

В Кыштыме может появиться кулинарный мастер-класс. Но требуются спонсоры

Автор: КР от Сегодня, 12:43 Категория: Общество

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Вчера губернатор Челябинской области Борис Дубровский провёл церемонию награждения победителей и участников областного конкурса молодёжных проектов «Студенческая инициатива».

 

В нём приняли участие более 357 студентов из 19 городов Челябинской области.

 

От кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа  студенты представили четыре проекта. К сожалению, они не прошли в финал, но разработчики имеют все шансы воплотить их на практике.

 

Александр Мерзликин предложил проект «Центр молодёжных инициатив "Лидер", Сергей Морозов спроектировал кинотеатр под открытым небом в городском парке имени А. С. Пушкина, Никита Пузанов стал автором проекта по проведению турнира по пейнтболу для студентов Кыштыма, а Елизавета Чёрная представила на конкурс профориентационный проект "Весёлый поварёнок".

 

Задумка Елизаветы – проведение мастер-классов для дошкольников и школьников младших классов по приготовлению фигурных бутербродов и печенья. Именно этот проект прошёл заочный отбор, и Елизавета ездила в Челябинск на его очную защиту.

 

Студентка получила рекомендации продвигать свою идею и на других конкурсах. Теперь в планах – реализовать этот проект для кыштымской детворы, а для этого осталось найти спонсоров-единомышленников.


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