В Кыштыме может появиться кулинарный мастер-класс. Но требуются спонсоры Автор: КР от Сегодня, 12:43 Категория: Общество 0 Вчера губернатор Челябинской области Борис Дубровский провёл церемонию награждения победителей и участников областного конкурса молодёжных проектов «Студенческая инициатива». В нём приняли участие более 357 студентов из 19 городов Челябинской области. От кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа студенты представили четыре проекта. К сожалению, они не прошли в финал, но разработчики имеют все шансы воплотить их на практике. Александр Мерзликин предложил проект «Центр молодёжных инициатив "Лидер", Сергей Морозов спроектировал кинотеатр под открытым небом в городском парке имени А. С. Пушкина, Никита Пузанов стал автором проекта по проведению турнира по пейнтболу для студентов Кыштыма, а Елизавета Чёрная представила на конкурс профориентационный проект "Весёлый поварёнок". Задумка Елизаветы – проведение мастер-классов для дошкольников и школьников младших классов по приготовлению фигурных бутербродов и печенья. Именно этот проект прошёл заочный отбор, и Елизавета ездила в Челябинск на его очную защиту. Студентка получила рекомендации продвигать свою идею и на других конкурсах. Теперь в планах – реализовать этот проект для кыштымской детворы, а для этого осталось найти спонсоров-единомышленников. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить