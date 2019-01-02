Сразу несколько руководителей в Кыштыме покинули свои посты

Автор: КР от Вчера, 15:39 Категория: Общество

С началом нового года в нескольких учреждениях города Кыштыма произошли кадровые перемены.

В следственном отделе Кыштыма должность руководителя покинул Павел Владимирович Козорез. Сейчас исполняющим обязанности назначен Илья Николаевич Атаманюк. Ранее он занимал должность заместителя руководителя следственного отдела в Аргаяше. Прокомментировать, с чем связана подобная перестановка, отказались как в самом следственном отделе города Кыштыма, так и в областной структуре.

Без руководителя остался и Центр тестирования ГТО. Ранее эту должность занимал Сергей Владимирович Макуров. До его увольнения из центра тестирования ГТО по собственному желанию ушла и инструктор-методист Елена Тимофеевна Слива. Что интересно, из социальной сети «ВКонтакте» теперь исчезла и группа, информировавшая население о сдаче норм ГТО в Центре тестирования.

Как сказали сайту «КР» в управлении по физической культуре, спорту и туризму, работа по сдаче норм ГТО будет продолжена, несмотря на то, что вакансии пока свободны.

Ещё одна перестановка произошла в Кыштымском лесничестве. Должность руководителя занял Олег Петрович Кузьмин. Он сменил Игоря Борисовича Киселёва, который ушёл на заслуженный отдых.