Сразу несколько руководителей в Кыштыме покинули свои посты Автор: КР от Вчера, 15:39 Категория: Общество 0 С началом нового года в нескольких учреждениях города Кыштыма произошли кадровые перемены. В следственном отделе Кыштыма должность руководителя покинул Павел Владимирович Козорез. Сейчас исполняющим обязанности назначен Илья Николаевич Атаманюк. Ранее он занимал должность заместителя руководителя следственного отдела в Аргаяше. Прокомментировать, с чем связана подобная перестановка, отказались как в самом следственном отделе города Кыштыма, так и в областной структуре. Без руководителя остался и Центр тестирования ГТО. Ранее эту должность занимал Сергей Владимирович Макуров. До его увольнения из центра тестирования ГТО по собственному желанию ушла и инструктор-методист Елена Тимофеевна Слива. Что интересно, из социальной сети «ВКонтакте» теперь исчезла и группа, информировавшая население о сдаче норм ГТО в Центре тестирования. Как сказали сайту «КР» в управлении по физической культуре, спорту и туризму, работа по сдаче норм ГТО будет продолжена, несмотря на то, что вакансии пока свободны. Ещё одна перестановка произошла в Кыштымском лесничестве. Должность руководителя занял Олег Петрович Кузьмин. Он сменил Игоря Борисовича Киселёва, который ушёл на заслуженный отдых. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить