В Кыштыме сегодня назначен новый начальник полиции
Автор: КР от Вчера, 14:52 Категория: Общество
Начальник городской полиции, подполковник полиции Дмитрий Костин.
В полиции Кыштыма произошли кадровые перестановки – назначены новый начальник городской полиции и руководитель следственного отдела.
В полиции состоялось оперативное совещание, на котором начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий в присутствии всего личного состава официально представил назначенных на должность первого заместителя начальника отдела-начальника полиции Дмитрия Костина. Сегодня ему присвоено и новое звание – подполковник полиции.
Дмитрий Костин на протяжении нескольких лет занимал должность начальника отдела уголовного розыска. На должности начальника городской полиции он сменил ушедшего в отставку Юрия Ерёмина.
Начальник следственного отдела полиции, майор юстиции Александр Тепленко.
Начальник следственного отдела полиции, майор юстиции Александр Тепленко исполнял обязанности начальника этого отдела после того, как его бывший руководитель Владимир Щелгачёв ушёл в отставку. Сам же Тепленко работал в должности заместителя с 2009 года.
С назначением новых руководителей поздравил коллектив межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский».