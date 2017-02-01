В Кыштыме участились кадровые перестановки

Автор: КР от Сегодня, 10:28 Категория: Политика

Поменялось руководство в комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского округа. На протяжении многих лет эту структуру возглавляла Людмила Устинова. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности начальника комитета назначен Борис Кирьянов, ранее работавший в должности ведущего специалиста.

В феврале изменения произошли и в руководстве управления стратегического развития и привлечения инвестиций. Его возглавлял заместитель главы округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, а Татьяна Лебзина была его заместителем. С 1 февраля она назначена начальником отдела.

В структуре администрации Кыштымского округа с 1 февраля утверждён новый отдел управления проектами (проектное бюро), который находится в подчинении заместителя главы по информационным технологиям Елены Зарубиной. В штате отдела три человека – начальник, юрисконсульт и документовед. Возглавила отдел Анастасия Сырейщикова, которая ранее работала в структуре управления по экономике и привлечению инвестиций.

Очередные изменения произошли в руководящем составе муниципального предприятия «Кыштымводоканал». После увольнения и. о. директора Александра Антропова временно исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен Владимир Курчавов, работавший в «Кыштымводоканале» главным инженером.