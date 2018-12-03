В Кыштыме полицейские проверили торговцев ёлками и пиротехникой

Автор: КР от Сегодня, 13:28 Категория: Общество

В преддверии новогодних праздников стражи порядка и сотрудники МЧС несколько дней подряд объезжали наш город в поисках нарушителей торговли. Они проверили пять точек продажи пиротехники и восемь мест реализации хвойных деревьев.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, за нарушение правил продажи пиротехнических изделий был составлен административный протокол в отношении кыштымского предпринимателя. Он разместил киоск рядом с торговым комплексом «Фаэтон» на улице Карла Либкнехта.

Полицейские изъяли у него 480 единиц товара на общую сумму 950 тысяч рублей. Однако после проверки документации, по решению суда, всю изъятую продукцию предпринимателю вернули.

– Реализация пиротехники запрещается в магазинах, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов, в любых подземных сооружениях, на территориях пожароопасных производственных объектов, – сказала сайту «КР» старший инспектор по исполнению административного законодательства полиции Татьяна Абашева. – Её нельзя продавать детям до 16 лет.

По словам начальника пожарной части № 38 Андрея Раскостова, в этом году большинство пожаров, которые случились на территории Кыштымского округа, произошли из-за неподобающего отношения людей к собственной безопасности. Он напомнил, что не следует приобретать несертифицированные пиротехнические изделия. Фейерверки нельзя запускать детям без присмотра взрослых, а также в помещениях, на крышах, балконах, лоджиях. В случае каких-либо происшествий необходимо немедленно сообщать о случившемся в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112.