В Кыштыме полицейские проверили торговцев ёлками и пиротехникой Автор: КР от Сегодня, 13:28 Категория: Общество 0 В преддверии новогодних праздников стражи порядка и сотрудники МЧС несколько дней подряд объезжали наш город в поисках нарушителей торговли. Они проверили пять точек продажи пиротехники и восемь мест реализации хвойных деревьев. Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, за нарушение правил продажи пиротехнических изделий был составлен административный протокол в отношении кыштымского предпринимателя. Он разместил киоск рядом с торговым комплексом «Фаэтон» на улице Карла Либкнехта. Полицейские изъяли у него 480 единиц товара на общую сумму 950 тысяч рублей. Однако после проверки документации, по решению суда, всю изъятую продукцию предпринимателю вернули. – Реализация пиротехники запрещается в магазинах, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов, в любых подземных сооружениях, на территориях пожароопасных производственных объектов, – сказала сайту «КР» старший инспектор по исполнению административного законодательства полиции Татьяна Абашева. – Её нельзя продавать детям до 16 лет. По словам начальника пожарной части № 38 Андрея Раскостова, в этом году большинство пожаров, которые случились на территории Кыштымского округа, произошли из-за неподобающего отношения людей к собственной безопасности. Он напомнил, что не следует приобретать несертифицированные пиротехнические изделия. Фейерверки нельзя запускать детям без присмотра взрослых, а также в помещениях, на крышах, балконах, лоджиях. В случае каких-либо происшествий необходимо немедленно сообщать о случившемся в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить