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В Кыштыме проверят продавцов пиротехники

Автор: КР от Сегодня, 10:01 Категория: Общество

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Сотрудники полиции проведут рейды по специализированным торговым точкам и рынкам, где продают фейерверки, петарды, бомбочки и другую пиротехническую продукцию.

 

В преддверии новогодних праздников она пользуется особой популярностью не только у взрослых, но и у детей.

 

– В ходе проверки мы предупреждаем продавцов о том, что запрещено продавать продукцию детям до 15 лет, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Кроме того, у продавцов проверят сертификаты соответствия, срок годности и состояние мест хранения пиротехники.

 

В случае выявления нарушений виновные будут привлечены к административной ответственности.

 

Продажа пиротехники маленьким детям чревата штрафами от 30 до 40 тысяч рублей с возможной конфискацией товара. Помимо этого, действуют штрафы за нарушение пожарной безопасности и правил розничной торговли.

 

В рейдовых мероприятиях совместно с сотрудниками полиции примут участие и сотрудники МЧС России, которые напомнят правила пожарной безопасности.

 

 


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