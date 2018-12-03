В Кыштыме проверят продавцов пиротехники Автор: КР от Сегодня, 10:01 Категория: Общество 0 Сотрудники полиции проведут рейды по специализированным торговым точкам и рынкам, где продают фейерверки, петарды, бомбочки и другую пиротехническую продукцию. В преддверии новогодних праздников она пользуется особой популярностью не только у взрослых, но и у детей. – В ходе проверки мы предупреждаем продавцов о том, что запрещено продавать продукцию детям до 15 лет, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Кроме того, у продавцов проверят сертификаты соответствия, срок годности и состояние мест хранения пиротехники. В случае выявления нарушений виновные будут привлечены к административной ответственности. Продажа пиротехники маленьким детям чревата штрафами от 30 до 40 тысяч рублей с возможной конфискацией товара. Помимо этого, действуют штрафы за нарушение пожарной безопасности и правил розничной торговли. В рейдовых мероприятиях совместно с сотрудниками полиции примут участие и сотрудники МЧС России, которые напомнят правила пожарной безопасности. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить