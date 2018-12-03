В Кыштыме одарённым детям вручат премиальное вознаграждение Автор: КР от Вчера, 16:25 Категория: Образование 0 Сегодня вечером в 17 часов в актовом зале средней школы №1 соберутся школьники, студенты средне-специальных учебных заведений, их педагоги и родители. В нашем городе в одиннадцатый раз состоится церемония награждения одарённых детей под названием «Триумф». Всего специальными премиями будут поощрены 53 ученика из разных школ, а также два студента – третьекурсник кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Алексей Жуков и четверокурсница местного филиала Миасского медицинского колледжа Рамиля Шарипова. Четвероклассница школы №13 Анастасия Устинова – активная участница конкурсов под эгидой «Российского движения школьников» – получит грант главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой в размере пяти тысяч рублей. Он будет вручён и двум восьмиклассникам этой же школы Никите Неручеву и Денису Куранову. Помимо отличной учёбы, они в составе танцевального коллектива «Пульсар» в конце августа стали лауреатами международного конкурса «Роза Обзора» в Болгарии. – Пять школьников будут удостоены премии главы округа в размере трёх тысяч рублей, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – Премию в одну тысячу рублей от управления по делам образования получат ещё пять учеников образовательных учреждений. И 38 школьникам вручат за отличие в учёбе по 500 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить