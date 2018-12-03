В Кыштыме одарённым детям вручат премиальное вознаграждение

Автор: КР от Вчера, 16:25 Категория: Образование

Сегодня вечером в 17 часов в актовом зале средней школы №1 соберутся школьники, студенты средне-специальных учебных заведений, их педагоги и родители. В нашем городе в одиннадцатый раз состоится церемония награждения одарённых детей под названием «Триумф».

Всего специальными премиями будут поощрены 53 ученика из разных школ, а также два студента – третьекурсник кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Алексей Жуков и четверокурсница местного филиала Миасского медицинского колледжа Рамиля Шарипова.

Четвероклассница школы №13 Анастасия Устинова – активная участница конкурсов под эгидой «Российского движения школьников» – получит грант главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой в размере пяти тысяч рублей. Он будет вручён и двум восьмиклассникам этой же школы Никите Неручеву и Денису Куранову. Помимо отличной учёбы, они в составе танцевального коллектива «Пульсар» в конце августа стали лауреатами международного конкурса «Роза Обзора» в Болгарии.

– Пять школьников будут удостоены премии главы округа в размере трёх тысяч рублей, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – Премию в одну тысячу рублей от управления по делам образования получат ещё пять учеников образовательных учреждений. И 38 школьникам вручат за отличие в учёбе по 500 рублей.