В Кыштыме пройдёт акция, посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом Автор: КР от Вчера, 13:38 Категория: Общество 0 Эта дата отмечается 1 декабря. В субботу на улицы города выйдут школьники и студенты. В районах центра, радиогородка и Нижнего Кыштыма они раздадут прохожим 400 листовок. В них изложена подробная информация об этом заболевании и мерах профилактики. – Эта акция проводится ради того, чтобы сократить распространение ВИЧ-инфекции в нашем городе, – сказала сайту «КР» ведущий специалист по работе с общественными организациями и молодёжью Дарья Швейкина. – Особое внимание уделяется молодёжи. В Челябинской области носителями ВИЧ-инфекции являются более 30 тысяч жителей. В Кыштыме на диспансерном учёте с таким диагнозом состоят около 220 человек. В хирургическом корпусе в приёмном покое центральной городской больницы для желающих узнать свой ВИЧ-статус проводится экспресс-тестирование. Бесплатное и анонимное. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить