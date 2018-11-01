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В Кыштыме пройдёт акция, посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом

Автор: КР от Вчера, 13:38 Категория: Общество

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Эта дата отмечается 1 декабря. В субботу на улицы города выйдут школьники и студенты. В районах центра, радиогородка и Нижнего Кыштыма они раздадут прохожим 400 листовок. В них изложена подробная информация об этом заболевании и мерах профилактики.

 

– Эта акция проводится ради того, чтобы сократить распространение ВИЧ-инфекции в нашем городе, – сказала сайту «КР» ведущий специалист по работе с общественными организациями и молодёжью Дарья Швейкина. – Особое внимание уделяется молодёжи.

 

В Челябинской области носителями ВИЧ-инфекции являются более 30 тысяч жителей.  В Кыштыме на диспансерном учёте с таким диагнозом состоят около 220 человек.

 

В хирургическом корпусе в приёмном покое центральной городской больницы для желающих узнать свой ВИЧ-статус проводится экспресс-тестирование. Бесплатное и анонимное.

 


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