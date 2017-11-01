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В Кыштыме студенты проверятся на ВИЧ, не выходя из колледжа

Автор: КР от Вчера, 10:05 Категория: Медицина

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В пятницу, 1 декабря, студенты и преподаватели местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа по желанию сдадут кровь из пальца на наличие вируса иммунодефицита человека. Результат будет известен уже через 15 минут. Участие в исследовании анонимное.

 

Как сказала сайту «КР» заведующая организационно-методическим кабинетом Кыштымской центральной городской больницы Екатерина Черепанова, экспресс-тестирование в учебном заведении пройдёт в рамках ежегодной акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

 

В этот же день в горбольнице с 9 до 14 часов будет работать горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Специалисты проконсультируют горожан по телефону 8 (35151) 4-67-74.  

 

В полдень волонтёры из числа студентов и школьников раздадут прохожим в микрорайоне Нижнего Кыштыма, в центральной части города и в радиогородке тематические листовки в количестве 500 штук. Кроме того, подготовлено около сотни плакатов с информацией о вирусе иммунодефицита человека. Их разместят во всех образовательных учреждениях Кыштымского городского округа.

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