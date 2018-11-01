В третьей школе Кыштыма выбрали маленькую фею

Автор: КР от Сегодня, 15:20 Категория: Общество

На фотографии: ведущие конкурса "Маленькая фея" Анна Войщева и Максим Царапкин (по краям), режиссёр Алёна Аминева, София Ермакова, директор школы №3 Евгения Пятакова, мама Софии Екатерина Парфёнова.

В Народном доме прошёл конкурс красоты и талантов среди учениц начальных классов школы №3 – «Маленькая фея». Ежедневно, в течение месяца, девять участниц отрабатывали навыки для интеллектуального, танцевального этапа и учились дефилировать на сцене. «Визитку» участницы готовили дома.

– Конечно, не обошлось без слёз. И волнение девочек сказалось на их выступлении, – сказала режиссёр мероприятия Алёна Аминева. – В целом всё задуманное удалось. Зрителям, а их набрался полный зал, также понравился конкурс, который прошёл впервые в Народном доме. Есть задумка сделать его в рамках всего города.

Главный приз – месяц бесплатного посещения детского развлекательного центра и большую мягкую игрушку – жюри конкурса отдало самой юной участнице – шестилетней ученице первого класса Софии Ермаковой. Второе место заняла третьеклассница Ксения Плеханова. Третье – у первоклассницы Надежды Богаткиной.

Приз зрительских симпатий получила второклассница Жанна Ишмухаметова.

Всем участницам от организаторов и партнёров конкурса были вручены сладкие и ценные призы, а также канцелярские наборы для девочек.