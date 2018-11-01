В третьей школе Кыштыма выбрали маленькую фею Автор: КР от Сегодня, 15:20 Категория: Общество 0 На фотографии: ведущие конкурса "Маленькая фея" Анна Войщева и Максим Царапкин (по краям), режиссёр Алёна Аминева, София Ермакова, директор школы №3 Евгения Пятакова, мама Софии Екатерина Парфёнова. В Народном доме прошёл конкурс красоты и талантов среди учениц начальных классов школы №3 – «Маленькая фея». Ежедневно, в течение месяца, девять участниц отрабатывали навыки для интеллектуального, танцевального этапа и учились дефилировать на сцене. «Визитку» участницы готовили дома. – Конечно, не обошлось без слёз. И волнение девочек сказалось на их выступлении, – сказала режиссёр мероприятия Алёна Аминева. – В целом всё задуманное удалось. Зрителям, а их набрался полный зал, также понравился конкурс, который прошёл впервые в Народном доме. Есть задумка сделать его в рамках всего города. Главный приз – месяц бесплатного посещения детского развлекательного центра и большую мягкую игрушку – жюри конкурса отдало самой юной участнице – шестилетней ученице первого класса Софии Ермаковой. Второе место заняла третьеклассница Ксения Плеханова. Третье – у первоклассницы Надежды Богаткиной. Приз зрительских симпатий получила второклассница Жанна Ишмухаметова. Всем участницам от организаторов и партнёров конкурса были вручены сладкие и ценные призы, а также канцелярские наборы для девочек. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить