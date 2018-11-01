В Кыштыме из-за оптимизации потеряет прописку филиал Центра гигиены и эпидемиологии Автор: КР от Вчера, 16:33 Категория: Общество 0 По данным, поступившим в Центр занятости населения города, с 31 января следующего года ликвидируется объединённый филиал областного Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме, включающий в себя ещё и Верхний Уфалей, Каслинский и Нязепетровский районы. В нём трудится 34 человека, и большая часть – именно в нашем городе. Однако это не означает, что двухэтажное здание на улице Ленина, 3, где сейчас располагается эта структура, в скором времени опустеет. Просто его работников переподчинят другому филиалу – тому, что объединяет Сосновский, Аргаяшский и Кунашакский районы. – Сейчас ещё никто точно не знает, последуют ли за этим сокращения, – сказал сайту «КР» один из специалистов пока ещё кыштымского Центра гигиены и эпидемиологии. – Живём как на пороховой бочке. Самое массовое сокращение этого года в Кыштыме произошло в июне. Тогда было сокращено сразу 60 работников обанкротившегося предприятия «Уралэлектрофольга». По некоторым данным, в настоящее время сокращается и штат кыштымского отделения Сбербанка. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить