В Кыштыме из-за оптимизации потеряет прописку филиал Центра гигиены и эпидемиологии

Автор: КР от Вчера, 16:33 Категория: Общество

По данным, поступившим в Центр занятости населения города, с 31 января следующего года ликвидируется объединённый филиал областного Центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме, включающий в себя ещё и Верхний Уфалей, Каслинский и Нязепетровский районы. В нём трудится 34 человека, и большая часть – именно в нашем городе.

Однако это не означает, что двухэтажное здание на улице Ленина, 3, где сейчас располагается эта структура, в скором времени опустеет. Просто его работников переподчинят другому филиалу – тому, что объединяет Сосновский, Аргаяшский и Кунашакский районы.

– Сейчас ещё никто точно не знает, последуют ли за этим сокращения, – сказал сайту «КР» один из специалистов пока ещё кыштымского Центра гигиены и эпидемиологии. – Живём как на пороховой бочке.

Самое массовое сокращение этого года в Кыштыме произошло в июне. Тогда было сокращено сразу 60 работников обанкротившегося предприятия «Уралэлектрофольга».

По некоторым данным, в настоящее время сокращается и штат кыштымского отделения Сбербанка.