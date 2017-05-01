В Кыштыме увеличивается число некоторых инфекционных заболеваний
Автор: КР от Сегодня, 12:21 Категория: Медицина
По данным кыштымского центра гигиены и эпидемиологии, в апреле число заболевших ветрянкой составило 54 человека против одного за аналогичный период прошлого года. Как сообщила сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога Людмила Киприянова, только в этом месяце в отдельные дни регистрируются в среднем по десять случаев. Почти все заразившиеся – воспитанники детских садов.
По словам докторов, поводов для паники нет. После зимы у детей ещё не до конца сформирован иммунитет, организм ослаблен и легко поддаётся атаке вируса. Однако само заболевание протекает легко.
В России прививка от ветряной оспы не входит в национальный календарь обязательных прививок. Ветрянка относится к инфекциям, которыми безопаснее всего переболеть именно в детстве, после чего организм вырабатывает иммунитет на всю оставшуюся жизнь. Вакцинация же не даёт пожизненного иммунитета. К тому же взрослые переносят ветряную оспу более тяжело, чем дети.
Разгулялась в Кыштыме не только эта инфекция, но и пневмония. В апреле ею заболели 38 человек. В аналогичный период 2016-го года пациентов с таким диагнозом было 19.
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