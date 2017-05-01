В Кыштыме пожарные выезжали к общежитию студентов
Автор: КР от Вчера, 17:22 Категория: Происшествия
Сегодня в половине второго дня на улице Калинина загорелась бытовка вблизи общежития местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Об этом на пульт пожарной части № 38 сообщила вахтёр общежития.
На место прибыли три боевых расчёта. В тот момент огонь расползался только на крыше хозпостройки. Внутри здания он не успел проникнуть. Меньше чем за полчаса пожарные потушили возгорание.
Как сообщил сайту «КР» начальник 38-й пожарной части Андрей Раскостов, огонь полностью уничтожил кровлю и частично повредил потолок. Вещи, оставленные на хранение внутри бытовки, остались целыми, но значительно подкопчёнными.
Ни электричества, ни отопления в загоревшейся бытовке не было. Очаг возгорания оказался на крыше. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах (Антошка)
Ага, особенно когда каменистая почва без травы. А на плане 30 летней давности там газон.На фотке к статье - автомобилистам, судя по знаком, как раз надо парковаться с заездом на тротуар. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (ДИАНА ДЕМИДОВА)
Режиссёров судить нельзя,потому что они режиссёры (Сенцов,Серебренников,терроризм,растрата государственных денег) Врачей судить нельзя,потому что... ... О правовом государстве остаётся только мечтать >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Фигище)
Фигассе, деньжыщи...Где ж она 16 тыщь возьмёт-то? >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Кирилл Мазур)
может она врач хороший , но как человек- ...авно ! деньки взыскать с чиновника администрации , который допустил просрочку исковой давности >>>
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