В Кыштыме пожарные выезжали к общежитию студентов

Автор: КР от Вчера, 17:22 Категория: Происшествия

Сегодня в половине второго дня на улице Калинина загорелась бытовка вблизи общежития местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Об этом на пульт пожарной части № 38 сообщила вахтёр общежития.

На место прибыли три боевых расчёта. В тот момент огонь расползался только на крыше хозпостройки. Внутри здания он не успел проникнуть. Меньше чем за полчаса пожарные потушили возгорание.

Как сообщил сайту «КР» начальник 38-й пожарной части Андрей Раскостов, огонь полностью уничтожил кровлю и частично повредил потолок. Вещи, оставленные на хранение внутри бытовки, остались целыми, но значительно подкопчёнными.

Ни электричества, ни отопления в загоревшейся бытовке не было. Очаг возгорания оказался на крыше. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.