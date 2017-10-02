В Кыштыме пожарные то и дело выезжают на возгорания в одном и том же доме

Автор: КР от Вчера, 12:25 Категория: Происшествия

С начала года огнеборцы 117-й пожарной части 11 раз выезжали на возгорания в многоквартирный дом на улицу Юлии Ичёвой, 183. За одни только выходные им поступило два вызова из этого общежития.

Как сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 117 Николай Кузьмин, поздно вечером в минувшую пятницу кто-то поджёг кучу мусора в подвале. А вчера ночью в общей умывальной комнате на четвёртом этаже полностью сгорела новая детская коляска.

Огонь в обоих случаях удалось ликвидировать быстро – казаки, дежурящие по ночам в этом доме, оперативно сообщили о происшествиях.

Весной помещение, в котором располагаются дежурные из числа кыштымских казаков, дважды обливали бензином и поджигали неизвестные. Но чаще всего причиной пожаров в этой пятиэтажке были короткие замыкания в электрощитах. Ветхая электропроводка загоралась четыре раза.