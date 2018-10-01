В Кыштыме уголовное дело о вымогательстве передано в суд Автор: КР от Вчера, 16:46 Категория: Общество 0 Неработающий житель Кыштыма, воспитывающий в одиночку двоих маленьких детей, решил поправить своё финансовое положение за счёт сбережений соседа. Но вместо того, чтобы попросить деньги в долг, отец-одиночка потребовал отдать ему безвозмездно имеющиеся у соседа деньги. Получив отказ, избил его и пригрозил убить, если он всё-таки не поделится наличными. – Потерпевший пообещал принести деньги в течение некоторого времени. Как только нападавший ушёл, он обратился в полицию, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. Возбуждено уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса РФ – «Вымогательство». Мужчина, пытавшийся обогатиться за чужой счёт, находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить