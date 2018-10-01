В Кыштыме уголовное дело о вымогательстве передано в суд

Автор: КР от Вчера, 16:46 Категория: Общество

Неработающий житель Кыштыма, воспитывающий в одиночку двоих маленьких детей, решил поправить своё финансовое положение за счёт сбережений соседа. Но вместо того, чтобы попросить деньги в долг, отец-одиночка потребовал отдать ему безвозмездно имеющиеся у соседа деньги. Получив отказ, избил его и пригрозил убить, если он всё-таки не поделится наличными.

– Потерпевший пообещал принести деньги в течение некоторого времени. Как только нападавший ушёл, он обратился в полицию, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса РФ – «Вымогательство». Мужчина, пытавшийся обогатиться за чужой счёт, находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до семи лет лишения свободы.