В Кыштыме тунеядка обворовала своего сожителя

Автор: КР от Сегодня, 16:21 Категория: Общество

Нигде не работающая 49-летняя жительница нашего города сошлась с одиноким мужчиной. Ей показалось мало того, что она и так живёт за счёт его пенсии, она ещё и выведала, где он хранит заначку. Сбережения доверчивый пенсионер прятал в подполе.

Как сказал сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов, сожительница спустилась в подпол и украла у хозяина дома 7900 рублей.

– Из них две тысячи она отправила сыну, который отбывает срок в местах не столь отдаленных, а остальные деньги пропила, – пояснил Константин Викторович.

Когда пожилой человек спохватился денег, он заявил на свою зазнобу в полицию. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура направила это уголовное дело в Кыштымский городской суд.