Житель Кыштыма пытал своего приятеля горячим утюгом, чтобы тот дал ему денег на спиртное

Автор: КР от Вчера, 10:40 Категория: Происшествия

Двое собутыльников выпивали в квартире одного из них. Когда горячительное закончилось, 46-летний гость стал требовать от своего приятеля денег, чтобы снова сходить за выпивкой.

Тот ответил, что денег больше нет. Тогда неугомонный собутыльник выпросил у него банковскую карту.

Умышленно или нет, владелец карты назвал знакомому неверный пин-код. Деньги снять не получилось, и мужчина вернулся в квартиру. Он избил своего приятеля, требуя назвать заветные четыре цифры. Вторая попытка снова оказалась неудачной, поскольку пин-код опять был неверным.

– Мужчина снова вернулся в квартиру, но его товарищ уже спал, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Тогда он накалил утюг и начал прижимать его к щеке и к груди спящего. Под пытками тот назвал верный пин-код.

Однако и на сей раз разжиться деньгами не получилось: на счёте карты денег не оказалось.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ранее он уже отбывал срок за кражу. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.