Житель Кыштыма, угрожая продавцу ножом, похитил из магазина сигареты и деньги

Автор: КР от Сегодня, 09:37 Категория: Происшествия

В дежурную часть полиции обратилась 43-летняя работница одного из торговых павильонов на улице Республики. Она сообщила, что стала жертвой разбоя.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, молодой человек, угрожая продавцу ножом, похитил из магазина продукты, сигареты и деньги. Ущерб устанавливается.

Пострадавшая не растерялась и сразу же вызвала полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 38-летний, ранее судимый, житель нашего города. Он уже дал признательные показания.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.