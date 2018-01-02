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Житель Кыштыма, угрожая продавцу ножом, похитил из магазина сигареты и деньги

Автор: КР от Сегодня, 09:37 Категория: Происшествия

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В дежурную часть полиции обратилась 43-летняя работница одного из торговых павильонов на улице Республики. Она сообщила, что стала жертвой разбоя.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, молодой человек, угрожая продавцу ножом, похитил из магазина продукты, сигареты и деньги. Ущерб устанавливается.

 

Пострадавшая не растерялась и сразу же вызвала полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 38-летний, ранее судимый, житель нашего города. Он уже дал признательные показания.

 

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.

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