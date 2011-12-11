В Кыштыме обустроят ещё шесть пешеходных переходов Автор: КР от Вчера, 12:46 Категория: Общество 0 Светофоры нового образца Т7, искусственные неровности, дополнительное освещение появятся у лыжной базы «Спартак», детского сада № 23, около школ № 2 и 13, у дома № 35 на улице Республики и возле школы № 8 в посёлке Тайгинка. Подрядчиком выступает компания "Облдорстрой» города Челябинска. На обустройство указанных пешеходных переходов выделено 1 миллион 430 тысяч рублей. Работы будут выполнены в ноябре. В следующем месяце будет разработана и комплексная схема организации дорожного движения, в которой в электронном виде будут представлены данные об аварийности, пассажиропотоках, дорожных заторах, места наибольшего загрязнения воздуха выхлопными газами. В перспективе это позволит определить оптимальное распределение маршрутов пассажирского и грузового транспорта с учётом развития дорожной сети и определить оптимальные места для парковок, пешеходных переходов и установки дорожных знаков. Всего на обеспечение безопасности дорожного движения в Кыштымском городском округе в 2018, 2019 и 2020 годы будет потрачено 4 миллиона 242 тысячи рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Kardan Вчера, 23:07 Группа: Посетители Регистрация: 11.12.2011 Статус: 160 комментариев 0 публикаций Кто нибудь может сказать зачем нужны эти самые светофоры и искусственные неровности по ул. Челюскинцев? Эта улица сама по себе одна сплошная искусственная неровность на протяжении многих лет. А может это было сделано из за близкого расположения школы № 13 ? Но зачем? Что бы детям безопаснее было за гаражи покурить бегать? А ведь кроме гаражей там нет ни одного жилого объекта. Лучше бы этот асфальт в ремонт этой самой улицы закатали, пользы больше бы было."А когда обустроят пешеходные переходы возле школы 10?" Чем обустроить? Светофоры там уже есть. А если вы имели в виду искусственные неровности, то это уже получится не обустроить, а обезобразить. 0 Цитата Гость ГОСТЬ Вчера, 12:51 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций А когда обустроят пешеходные переходы возле школы 10? 0