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В Кыштыме обустроят ещё шесть пешеходных переходов

Автор: КР от Вчера, 12:46 Категория: Общество

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Светофоры нового образца Т7, искусственные неровности, дополнительное освещение появятся у лыжной базы «Спартак»,  детского сада № 23, около школ № 2 и 13, у дома № 35 на улице Республики и возле школы № 8 в посёлке Тайгинка.

 

Подрядчиком выступает компания "Облдорстрой» города Челябинска. На обустройство указанных пешеходных переходов  выделено 1 миллион 430 тысяч рублей. Работы будут выполнены в ноябре.

 

В следующем месяце будет разработана и комплексная схема организации дорожного движения, в которой в электронном виде будут представлены данные об аварийности, пассажиропотоках, дорожных заторах, места наибольшего загрязнения воздуха выхлопными газами.

 

В перспективе это позволит определить оптимальное распределение маршрутов пассажирского и грузового транспорта с учётом развития дорожной сети и определить оптимальные места для парковок, пешеходных переходов и установки дорожных знаков.

 

Всего на обеспечение безопасности дорожного движения в Кыштымском городском округе в 2018, 2019 и 2020 годы будет потрачено 4 миллиона 242 тысячи рублей.


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  • Регистрация: 11.12.2011
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Кто нибудь может сказать зачем нужны эти самые светофоры и искусственные неровности по ул. Челюскинцев? Эта улица сама по себе одна сплошная искусственная неровность на протяжении многих лет. А может это было сделано из за близкого расположения школы № 13 ? Но зачем? Что бы детям безопаснее было за гаражи покурить бегать? А ведь кроме гаражей там нет ни одного жилого объекта. Лучше бы этот асфальт в ремонт этой самой улицы закатали, пользы больше бы было.

"А когда обустроят пешеходные переходы возле школы 10?"
 
Чем обустроить? Светофоры там уже есть. А если вы имели в виду искусственные неровности, то это уже получится не обустроить, а обезобразить.
 
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  • Гость ГОСТЬ

  • Вчера, 12:51
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А когда обустроят пешеходные переходы возле школы 10?
 
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