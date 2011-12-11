В Кыштыме обустроят ещё шесть пешеходных переходов

Автор: КР от Вчера, 12:46 Категория: Общество

Светофоры нового образца Т7, искусственные неровности, дополнительное освещение появятся у лыжной базы «Спартак», детского сада № 23, около школ № 2 и 13, у дома № 35 на улице Республики и возле школы № 8 в посёлке Тайгинка.

Подрядчиком выступает компания "Облдорстрой» города Челябинска. На обустройство указанных пешеходных переходов выделено 1 миллион 430 тысяч рублей. Работы будут выполнены в ноябре.

В следующем месяце будет разработана и комплексная схема организации дорожного движения, в которой в электронном виде будут представлены данные об аварийности, пассажиропотоках, дорожных заторах, места наибольшего загрязнения воздуха выхлопными газами.

В перспективе это позволит определить оптимальное распределение маршрутов пассажирского и грузового транспорта с учётом развития дорожной сети и определить оптимальные места для парковок, пешеходных переходов и установки дорожных знаков.

Всего на обеспечение безопасности дорожного движения в Кыштымском городском округе в 2018, 2019 и 2020 годы будет потрачено 4 миллиона 242 тысячи рублей.