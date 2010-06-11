В Кыштыме появились светофоры на солнечных батареях

Автор: КР от Вчера, 12:05 Категория: Общество

Это сделано в рамках реализации новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов вблизи школ и детских садов. Работы уже проведены около Дома детского творчества на улице Ленина, напротив школы искусств на улице Республики и рядом с Центром детско-юношеского технического творчества на улице Карла Либкнехта.

В этом году по итогам конкурса из местного бюджета было выделено 750 тысяч рублей.

– Впервые мы применяем практику использования автономных светодиодных светофоров на солнечных батареях с дополнительным освещением, – пояснил заместитель главы Кыштымского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кочерещенко. –Освещение пешеходного перехода включается в тёмное время суток при появлении человека у дороги и выключается после того, как пешеход пересёк проезжую часть.

Также на перечисленных участках установлены ограждения, дорожные знаки на жёлтом фоне со светоотражающей поверхностью, сделаны искусственные неровности на проезжей части для ограничения скорости автомобилей на переходах.

Работы выполнил индивидуальный предприниматель Артём Климутко.