В Кыштыме определили лучшие музеи города

Автор: КР от Сегодня, 09:32 Категория: Общество

Городской конкурс музеев (экспозиций), посвящённый 100-летию ВЛКСМ, был организован историко-революционным музеем и советом ветеранов Кыштымского городского округа. В нём приняли участие пять музеев, которые были разбиты на три группы: предприятия, учреждения среднего профессионального образования и общественные.

В третьей группе оказался только музей посёлка Тайгинка. Жюри, в состав которого вошли ветераны комсомольского движения и сотрудники Кыштымского историко-революционного музея, среди предприятий победу присудило музею АО «Радиозавод». Среди учебных заведений победителем стал кыштымский филиал Южно-Уральского государственного колледжа.

– В нашей экспозиции большое количество фотографий, начиная с 40-х годов, газетные публикации. По большей части она посвящена истории комсомольской организации и жизни комсомольцев, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя по воспитательной работе кыштымского филиала ЮУГК Валентина Щеглова. – Экспозиция будет демонстрироваться до конца ноября. Её уже посетили все студенты первых и вторых курсов.

Победители и участники конкурса приглашены на торжественный вечер ВЛКСМ в Народном доме, который состоится в четверг, 25 октября. Там и пройдёт церемония награждения.