В Кыштыме определили лучшие музеи города Автор: КР от Сегодня, 09:32 Категория: Общество 0 Городской конкурс музеев (экспозиций), посвящённый 100-летию ВЛКСМ, был организован историко-революционным музеем и советом ветеранов Кыштымского городского округа. В нём приняли участие пять музеев, которые были разбиты на три группы: предприятия, учреждения среднего профессионального образования и общественные. В третьей группе оказался только музей посёлка Тайгинка. Жюри, в состав которого вошли ветераны комсомольского движения и сотрудники Кыштымского историко-революционного музея, среди предприятий победу присудило музею АО «Радиозавод». Среди учебных заведений победителем стал кыштымский филиал Южно-Уральского государственного колледжа. – В нашей экспозиции большое количество фотографий, начиная с 40-х годов, газетные публикации. По большей части она посвящена истории комсомольской организации и жизни комсомольцев, – сказала сайту «КР» заместитель руководителя по воспитательной работе кыштымского филиала ЮУГК Валентина Щеглова. – Экспозиция будет демонстрироваться до конца ноября. Её уже посетили все студенты первых и вторых курсов. Победители и участники конкурса приглашены на торжественный вечер ВЛКСМ в Народном доме, который состоится в четверг, 25 октября. Там и пройдёт церемония награждения. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить