В Кыштыме полицейские ополчились против пьяных на улицах

Автор: КР от Вчера, 17:10 Категория: Общество

С начала сентября мировые судьи судебных участков города Кыштыма рассмотрели уже 33 административных дела в отношении кыштымцев, появившихся в общественных местах в состоянии опьянения.

Подавляющее число подсудимых – мужчины. Их полицейские обнаруживают на улицах или в подъездах многоквартирных домов в нетрезвом виде.

Больше половины таких нарушителей, а именно 20 человек, оказывались пьяными в людных местах вечером, семеро – днём. Ещё шестерых уличили в появлении на улице в нетрезвом виде ночью. Только семеро из всех осуждённых никогда до этого не имели проблем с законом. Все, кроме одного, признали свою вину.

Есть среди фигурантов административных дел и завсегдатаи судебных участков. Так, один из жителей Кыштыма в начале сентября находился у дома на улице Ленина, 47а под «зелёным змием», при этом от требования полицейских пройти медицинское освидетельствование отказался. Служители Фемиды наказали его арестом на четверо суток. Однако спустя неделю он появился в пьяном виде у дома № 172 на улице К. Либкнехта, за что был арестован ещё на четверо суток.

Ещё один любитель побродить по городу в нетрезвом виде аж трижды за месяц попадал за решётку. Сначала он пробыл в камере пять суток, но на четвёртый день после освобождения снова напился и вышел на улицу. Его наказали ещё тремя сутками ареста. Однако вскоре он вновь предстал перед полицейскими в нетрезвом виде, признавшись в суде, что не может выйти из состояния запоя. На этот раз его арестовали на десять суток.

Среди осуждённых за появление в общественных местах в пьяном виде есть и две женщины. Одна из них, не работающая, поздно вечером в который раз распивала спиртные напитки со своими приятелями возле одного из многоквартирных домов. За нарушение закона она поплатилась арестом на шесть суток.

Другая женщина появилась в пьяном виде в подъезде, после того, как к ней пришли гости. Соседи вызвали полицию. В суде обвиняемая просила назначить наказание в виде штрафа, так как работает и имеет возможность его оплатить. Ей был выписан штраф в 1000 рублей.

Десятерых обвиняемых служители Фемиды также обязали оплатить штрафы от 500 до 1000 рублей, остальных 23 человек арестовали на срок от одних до 10 суток, тогда как максимальное наказание за нарушение этой статьи – арест до 15 суток.