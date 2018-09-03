В Кыштыме полицейские задерживают пьяных водителей в среднем раз в два дня Автор: КР от Вчера, 15:50 Категория: ГИБДД информирует 0 Поздно вечером рядом с домом № 7 на улице Республики инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль «Шевроле». За рулём находился 44-летний местный безработный. Тот факт, что мужчина был пьян, не вызывал у полицейских никаких сомнений. Нарушитель согласился пройти освидетельствование на месте. Результаты алкотестера – 1,09 промилле при норме в 0,16. – С показателями устройства водитель согласился, но от объяснений отказался, – сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Антон Михеев. – К числу злостных нарушителей Правил дорожного движения его отнести нельзя. Теперь кыштымцу предстоит оплачивать услуги работников штрафстоянки, на которую была отправлена его иномарка. Кроме того, его ждёт штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет. С начала года дорожные полицейские зарегистрировали 101 случай вождения транспорта в нетрезвом виде. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить