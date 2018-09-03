В Кыштыме полицейские задерживают пьяных водителей в среднем раз в два дня

Автор: КР от Вчера, 15:50 Категория: ГИБДД информирует

Поздно вечером рядом с домом № 7 на улице Республики инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль «Шевроле». За рулём находился 44-летний местный безработный.

Тот факт, что мужчина был пьян, не вызывал у полицейских никаких сомнений. Нарушитель согласился пройти освидетельствование на месте. Результаты алкотестера – 1,09 промилле при норме в 0,16.

– С показателями устройства водитель согласился, но от объяснений отказался, – сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Антон Михеев. – К числу злостных нарушителей Правил дорожного движения его отнести нельзя.

Теперь кыштымцу предстоит оплачивать услуги работников штрафстоянки, на которую была отправлена его иномарка. Кроме того, его ждёт штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет.

С начала года дорожные полицейские зарегистрировали 101 случай вождения транспорта в нетрезвом виде.