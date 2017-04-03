Требуются уборщики офисных помещений, дворник. График работы разрыв, возможно совместительство. Тел. +79517731155 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме орудуют гаражные воры

В Кыштыме орудуют гаражные воры

Автор: КР от Сегодня, 10:20 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Об этом вчера вечером в дежурную часть полиции сообщил пострадавший. Он обнаружил, что замок на дверях его бокса в гаражном кооперативе «Сигнал» вскрыт. Видимых повреждений на нём не оказалось и мужчина предположил, что злоумышленники подобрали к нему ключи.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, похитители вынесли из гаража четыре автомобильных  колеса «Кама» и набор инструментов. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.  

 

Все, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, могут сообщить её в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter