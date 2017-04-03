В Кыштыме орудуют гаражные воры
Автор: КР от Сегодня, 10:20 Категория: Происшествия
Об этом вчера вечером в дежурную часть полиции сообщил пострадавший. Он обнаружил, что замок на дверях его бокса в гаражном кооперативе «Сигнал» вскрыт. Видимых повреждений на нём не оказалось и мужчина предположил, что злоумышленники подобрали к нему ключи.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, похитители вынесли из гаража четыре автомобильных колеса «Кама» и набор инструментов. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.
Все, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, могут сообщить её в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.
Комментарии
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обамка напакостил >>>
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спасибо родненькие >>>
В Кыштыме не будет пенсионеров, получающих меньше прожиточного минимума (slesar)
ХА-ХА-ХА Ну, спасибо Только вы напишите в газете, как имея в кармане 8523 рубля, заплатить за ЖКХ, купить лекарств, еду Не говорю про то, что надо одеться >>>
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Меня сегодня оштрафовали это побор называется Пока рылся в инете чтобы узнать реально ли это законно (ну да я слоупок))), наткнулся на статью добротную http: zanuda info новые-штрафы-за-отсутс >>>
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