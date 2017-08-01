В Кыштыме воры обчистили гараж, но машину не тронули
Автор: КР от Вчера, 12:37 Категория: Происшествия
Вчера утром в дежурную часть обратился житель нашего города. Он обнаружил, что кто-то спилил навесной замок и загнул второй – внутренний замок на воротах его гаража.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, злоумышленники похитили не только комплект зимних шин и мойку высокого давления, лежавших в боксе, но и вскрыли стоявший там автомобиль. Они унесли также аккумулятор, зарядное устройство к нему и магнитолу.
Прихватили и оставленную хозяином машины сумку, в которой лежало портмоне с деньгами. Общий ущерб составил 18 400 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Все, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, могут сообщить её по телефонам дежурной части 8 (35151) 4-46-61 или 02.
Комментарии
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