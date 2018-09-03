Полицейские Кыштыма выходят на поиски дикорастущей конопли

Автор: КР от Сегодня, 12:07 Категория: Общество

В нашем городе стартовала операция «Мак-2018». Вплоть до 26 сентября сотрудники полиции будут усиленно выявлять и пресекать преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, оперативники займутся поисками и уничтожением очагов дикорастущей конопли и мака, ликвидацией наркопритонов и пресечением перевозки наркотиков.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, стражи порядка призывают граждан сообщать о местах вероятного потребления наркотических средств, о лицах, потребляющих наркотические вещества или выращивающих наркосодержащие растения, в дежурную часть по телефону 8 (35151) 4-46-61.

С начала года кыштымские полицейские возбудили 72 уголовных и 92 административных дела, связанных с незаконным оборотом наркотиков.