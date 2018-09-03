Полицейские Кыштыма выходят на поиски дикорастущей конопли Автор: КР от Сегодня, 12:07 Категория: Общество 0 В нашем городе стартовала операция «Мак-2018». Вплоть до 26 сентября сотрудники полиции будут усиленно выявлять и пресекать преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, оперативники займутся поисками и уничтожением очагов дикорастущей конопли и мака, ликвидацией наркопритонов и пресечением перевозки наркотиков. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, стражи порядка призывают граждан сообщать о местах вероятного потребления наркотических средств, о лицах, потребляющих наркотические вещества или выращивающих наркосодержащие растения, в дежурную часть по телефону 8 (35151) 4-46-61. С начала года кыштымские полицейские возбудили 72 уголовных и 92 административных дела, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить