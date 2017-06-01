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Жителей Кыштыма призывают избавляться от мака

Автор: КР от Сегодня, 14:30 Категория: Общество

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В нашем городе началось оперативно-профилактическое мероприятие «Мак-2017». Вплоть до 15 июля кыштымские полицейские будут искать и уничтожать незаконные посевы и очаги произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. Речь идёт не только о маке, но и о конопле.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, правоохранители будут также выявлять правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения.

 

Стоит помнить, что коноплю и мак действующим в РФ законодательством выращивать запрещено. Владельцам приусадебных участков необходимо самостоятельно, во избежание крупных неприятностей, уничтожать эти растения.

 

Информацию о лицах и местах, где занимаются сбытом, употреблением, хранением наркотических средств, где имеются незаконные посевы мака или конопли, можно сообщить по телефонам дежурной части полиции 02, 8(35151) 4-46-61 или по телефону доверия Главного управления МВД России по Челябинской области 8 (351) 268-5-85-94. Конфиденциальность гарантируется.

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