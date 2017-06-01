Жителей Кыштыма призывают избавляться от мака
Автор: КР от Сегодня, 14:30 Категория: Общество
В нашем городе началось оперативно-профилактическое мероприятие «Мак-2017». Вплоть до 15 июля кыштымские полицейские будут искать и уничтожать незаконные посевы и очаги произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. Речь идёт не только о маке, но и о конопле.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, правоохранители будут также выявлять правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения.
Стоит помнить, что коноплю и мак действующим в РФ законодательством выращивать запрещено. Владельцам приусадебных участков необходимо самостоятельно, во избежание крупных неприятностей, уничтожать эти растения.
Информацию о лицах и местах, где занимаются сбытом, употреблением, хранением наркотических средств, где имеются незаконные посевы мака или конопли, можно сообщить по телефонам дежурной части полиции 02, 8(35151) 4-46-61 или по телефону доверия Главного управления МВД России по Челябинской области 8 (351) 268-5-85-94. Конфиденциальность гарантируется.
Комментарии
Для застрахованных по программе «Защита от клеща» жителей Кыштыма компания «Росгосстрах» не закупила ни одной дозы иммуноглобулина (Кирилл Мазур)
хорошо , что у госстраха и лично с.байдиной все хорошо ! >>>
Зоозащитников из Озёрска обвинили в порче чужого имущества – в кастрации кота (Артём)
вот хозяйка кота старая - самое настоящие животное >>>
Губернатор Борис Дубровский уехал в Китай (Кирилл Мазур)
пущай там и остается ! >>>
В Кыштыме пешеходы – те ещё нарушители Правил дорожного движения (Аккузативус)
А в Озёрске пешеходов нахлобучивают наравне с водителями >>>
В Кыштыме пешеходы – те ещё нарушители Правил дорожного движения (Горожанин)
А когда будет рейд на выявление чиновников "дорогонеремонтителей" и должностных лиц "переходонеустроителей"? >>>
Все комментарии