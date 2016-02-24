В Кыштыме одну из управляющих компаний обязали уничтожить очаг дикорастущей конопли

Автор: КР от Вчера, 12:42 Категория: Экология

Сегодня в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак» полиция внесла в адрес управляющей компании «УЖХ» предписание об уничтожении дикорастущей конопли возле одного из многоквартирных домов на улице Горелова.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, о произрастании запрещённой культуры в дежурную часть сообщили жильцы того самого дома.

Ещё один очаг дикорастущей конопли выявлен у частного дома на улице Гоголя. Его владельцу также выдано предписание в трёхдневный срок уничтожить запрещённое растение.

Информацию о лицах и местах, где занимаются сбытом, употреблением, хранением наркотических средств, где имеются незаконные посевы мака или конопли, можно сообщить по телефонам дежурной части полиции 02, 8(35151) 4-46-61.