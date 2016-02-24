В Кыштыме одну из управляющих компаний обязали уничтожить очаг дикорастущей конопли
Автор: КР от Вчера, 12:42 Категория: Экология
Сегодня в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак» полиция внесла в адрес управляющей компании «УЖХ» предписание об уничтожении дикорастущей конопли возле одного из многоквартирных домов на улице Горелова.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, о произрастании запрещённой культуры в дежурную часть сообщили жильцы того самого дома.
Ещё один очаг дикорастущей конопли выявлен у частного дома на улице Гоголя. Его владельцу также выдано предписание в трёхдневный срок уничтожить запрещённое растение.
Информацию о лицах и местах, где занимаются сбытом, употреблением, хранением наркотических средств, где имеются незаконные посевы мака или конопли, можно сообщить по телефонам дежурной части полиции 02, 8(35151) 4-46-61.
Комментарии
В Кыштыме одну из управляющих компаний обязали уничтожить очаг дикорастущей конопли (Кирилл Мазур)
какое красивое растение ! а для андрюши -ее не только курят , но и варят . попробуй-вдруг понравится ! >>>
В Кыштыме одну из управляющих компаний обязали уничтожить очаг дикорастущей конопли (Андрей Макаров)
а не судьба открыть туже википедию и узнать , что конопля дикорастущая не является желанной для курильщиков по крайне низкому содержанию каннабина. кому то нечем занятся и только создает видимость раб >>>
В Кыштыме для двоих детей, пострадавших от укусов клещей, в больнице не хватило иммуноглобулина (курсор)
была когда то скамья позора. >>>
Почти всем жителям района Верхнего Кыштыма горячую воду дадут без задержек (Гость Горожанин)
Без задержек? А как же задержка с 29 июня? Вижу статью http://www.kr74.ru/utilities/7979-v-kyshtyme-pervym-bez-goryachey-vody-na-dve-nedeli-ostanetsya-mikrorayon-nizhnego-kyshtyma.html >>>
В Кыштыме для двоих детей, пострадавших от укусов клещей, в больнице не хватило иммуноглобулина (Олег)
Вот видети до чего дошло а это руководство больницы и города виновны и скамья их давно уже ждет >>>
Все комментарии