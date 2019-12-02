Сделала правильный выбор

Автор: КР от Сегодня, 09:29 Категория: Социальные проекты

Оглядываясь на своё прошлое, Юлия Обухова вспоминает фразу писательницы Линор Горалик: «Страшно не то, что мы взрослые, а что взрослые – это мы».

Наша героиня прошла путь от рядового экономиста до заместителя коммерческого директора Кыштымского машиностроительного объединения. Казалось, только вчера она устроилась на завод. Начало её работы совпало с перестройкой в стране и, в частности, на предприятии. Несмотря на тяжёлое время, она не разочаровалась в своём выборе. С тех пор минуло 26 лет.

От советов родителей зависело многое

Родилась Юлия (до замужества Алексеева) в семье кыштымских рабочих. Мама Вера Ивановна начинала свою трудовую деятельность на машзаводе, а завершила в должности заведующей здравпункта в бывшем профессиональном лицее № 30. Отец Анатолий Геннадьевич на машиностроительном заводе прошёл трудовой путь от токаря до начальника кузнечносварочного цеха.

Юность их дочери пришлась на времена повального дефицита – продуктов в магазинах почти не было, за скудным ассортиментом выстраивались огромные очереди, зарплату задерживали. – Училась я в первой школе, – рассказывает наша героиня. – Окончив девять классов, поступила в Южно-Уральский политехнический техникум в Озёрске на специальность «товаровед продовольственных товаров». В 1993 году получила диплом, и на семейном совете было решено, что нужно продолжить учёбу в высшем учебном заведении.

Для Юлии всегда имело большое значение мнение родителей, поэтому самые важные для себя решения она принимала, выслушав сначала их советы. Благодаря этому не раз делала правильный выбор в жизни, избегая опрометчивых поступков и ошибок.

«Боевое крещение» преодолела в одиночку

Девушка подала документы в Московский государственный институт коммерции. Диплома с высокими результатами о среднем специальном образовании оказалось достаточно, чтобы не сдавать экзамены при поступлении, и Юлия Обухова стала студенткой заочного отделения. Совмещать учёбу она планировала с работой. Хотела попробовать себя в торговле, и родители снова поддержали дочь в начинаниях. Анатолий Геннадьевич предложил ей попробовать свои силы на родном заводе.

Собеседование прошло удачно, и через несколько дней ей предложили на выбор работу в отделе продаж или службе снабжения. Новоиспечённый специалист выбрала первый вариант, устроившись на должность экономиста.

– Поначалу казалось неинтересно, – вспоминает она. – Мне достались продажи запасных частей, а их было просто неимоверное количество! Освоить все разновидности было очень сложно.

Но через несколько месяцев она уже «плавала» в своём деле, точно рыба в воде. Поспособствовало этому и «боевое крещение». Неопытная на тот момент девушка осталась в отделе одна: в силу разных причин её коллег на работе не было. За несколько дней в авральном режиме она приобрела незаменимый профессиональный опыт.

– Несмотря на все трудности, с коллективом мне очень повезло. Все были опытные, доброжелательные, позитивные, что помогло быстро освоиться, – поделилась Юлия. – И вот сегодня, спустя 26 лет, я по-прежнему воодушевлена своей любимой работой. Конечно, времена меняются. Когда-то мы печатали на пишущих машинках, отправляли письма только по почте либо телефонограммой, а не через интернет. Сейчас всё гораздо проще, но не всегда легче.

Раньше у машиностроительного завода не было конкурентов, сейчас же приходится участвовать в различных тендерах, чтобы привлечь партнёров для сотрудничества. Но мало найти покупателя на производимую продукцию, нужно его ещё и удержать. От профессионализма в этом деле зависит зарплата всех работников предприятия.

Юлия Обухова вспоминает забастовки рабочих в 90-е годы, когда денег на зарплату не было. Но отдел продаж работу не прекращал. Отчасти это и помогло преодолеть кризис и выстоять. Опустить руки в то время молодому экономисту не позволил и будущий муж.

На работу – вместе

С Евгением они познакомились на танцах. На мой вопрос: «Была ли это любовь с первого взгляда?», Юлия, чуть зарумянившись, ответила, что нет. Позже симпатия переросла в серьёзные чувства. На пятом курсе её обучения в вузе жених сделал предложение руки и сердца. С тех пор Обуховы неразлучны.

Евгений Юрьевич поначалу работал на Кыштымском медеэлектролитном заводе, затем тоже устроился на машиностроительное объединение. В 2013 году его назначили главным механиком.

Сегодня их сыну Дмитрию уже 18 лет. После окончания седьмого класса ему предложили учиться в Челябинском областном лицее для одарённых детей.

– Отпускать сына в таком юном возрасте в большой город было страшно, – признаётся Юлия Анатольевна. – Мне с трудом далось это решение, а муж поддерживал идею с учёбой в мегаполисе. В лицее Дима стал гораздо самостоятельнее, возмужал. Сейчас он учится на кафедре международных отношений в Южно-Уральском государственном университете.

Когда семья собирается вместе, они обязательно устраивают себе киновечера – смотрят новые фильмы, а летом много времени уделяют саду. Кроме того, Обуховы вместе любуются красотами местной природы, а во время отпуска отправляются в путешествия.

Наша героиня предпочитает не сидеть без дела: осваивает восточные танцы, проводит время за чтением книг. Дома – она любящая мама и жена, в компании близких – хороший друг, на работе – грамотный специалист. Её успех в профессии объясняется просто – работа, которая доставляет ей удовольствие.