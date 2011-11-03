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» » В Кыштыме одно из промышленных предприятий задолжало своим работникам более 12 миллионов рублей

В Кыштыме одно из промышленных предприятий задолжало своим работникам более 12 миллионов рублей

Автор: КР от Вчера, 16:30 Категория: Экономика и бизнес

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Речь идёт о Кыштымском машиностроительном объединении. Это предприятие прочно обосновалось в реестре работодателей, имеющих задолженность, в государственной инспекции труда в Челябинской области.

 

Как сказала сайту «КР» ведущий специалист-эксперт инспекции Юлия Плотникова, на 1 сентября Кыштымское машобъединение задолжало 656 своим работникам 12 миллионов 615 тысяч рублей. Эта задолженность образовалась за полтора месяца.

 

– Сегодня предприятие предоставило нам график погашения задолженности по заработной плате, – говорит Юлия Владимировна. – В срок до 28 сентября руководство обязуется выплатить коллективу зарплату за июль и первую половину августа. Ситуацию на АО «КМО» мы держим на постоянном контроле.

 

Кроме машиностроительного объединения больше ни одно кыштымское предприятие пока не входит в реестр Госинспекции труда.

 

Подробный материал на тему защиты трудовых прав читайте в субботнем номере газеты "Кыштымский рабочий".

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  • Регистрация: 3.11.2011
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При этом при всем, служба занятости не исключила КМО из списка работодателей и продолжает предлагать вакансии на предприятии задерживающем зарплату своим сотрудникам - ОДНАКО!!! 
Руководителям службы занятости стоило бы задуматься над этим, а не подходить формально к своей деятельности, тупо выполняя план по трудоустройству.
 
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