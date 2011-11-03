В Кыштыме одно из промышленных предприятий задолжало своим работникам более 12 миллионов рублей
Автор: КР от Вчера, 16:30 Категория: Экономика и бизнес
Речь идёт о Кыштымском машиностроительном объединении. Это предприятие прочно обосновалось в реестре работодателей, имеющих задолженность, в государственной инспекции труда в Челябинской области.
Как сказала сайту «КР» ведущий специалист-эксперт инспекции Юлия Плотникова, на 1 сентября Кыштымское машобъединение задолжало 656 своим работникам 12 миллионов 615 тысяч рублей. Эта задолженность образовалась за полтора месяца.
– Сегодня предприятие предоставило нам график погашения задолженности по заработной плате, – говорит Юлия Владимировна. – В срок до 28 сентября руководство обязуется выплатить коллективу зарплату за июль и первую половину августа. Ситуацию на АО «КМО» мы держим на постоянном контроле.
Кроме машиностроительного объединения больше ни одно кыштымское предприятие пока не входит в реестр Госинспекции труда.
Подробный материал на тему защиты трудовых прав читайте в субботнем номере газеты "Кыштымский рабочий".