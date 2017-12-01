В Кыштыме настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов освятил градообразующее предприятие

Автор: КР от Сегодня, 16:30 Категория: Общество

Фото АО "КМО".

Идея провести одно из главных таинств православной церкви принадлежит руководству Кыштымского машиностроительного объединения.

Церковный обряд, по всем правилам и канонам, провёл настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов отец Константин. Первым был освящён литейный цех предприятия, а затем и все остальные цеха и участки.

На протяжении всего обряда, занявшего почти час, отца Константина сопровождали первый заместитель генерального директора машобъединения Олег Джагупов, член совета директоров Алексей Струков, технический директор Алексей Морозов, главный инженер Тимофей Воробьёв, заместитель генерального директора по безопасности Юрий Ерёмин и другие.

Как сказал отец Константин, освящение завода вовсе не означает, что после совершения обряда производительность увеличится в разы, а от заказов не будет отбоя. По его словам, этим таинством он призвал Бога в помощь, чтобы он оберегал рабочих и работодателей, в том числе и от производственных травм, и наставлял их на правильный путь.