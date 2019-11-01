Из медицины шагнул в культуру

Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: Социальные проекты

Режиссёру Алексею Хажееву предлагали работу в Челябинске и Екатеринбурге, но он решил остаться в родном городе.

Связать свою жизнь с культурой Алексей Хажеев решил ещё будучи студентом Кыштымского медицинского училища, которое он благополучно закончил, получив диплом фельдшера.

Всё сложилось само собой

После окончания первого курса медучилища Лёша вместе с друзьями поехал работать вожатым в детский оздоровительный лагерь «Волна».

– Самым ярким впечатлением для меня тогда стало посвящение в вожатые, – вспоминает Алексей. – На планёрке директор лагеря объявил нам, что скоро приедут пожарные с проверкой, поэтому необходимо подготовить детей. Но на месте, где всегда проходила торжественная линейка, стояла машина. И директор командным голосом объявила, что машину до приезда огнеборцев нужно убрать. Пришлось двигать её руками. Но как только мы начали это делать, со всех сторон набежали бывалые воспитатели и облили нас, вожатых, водой. Это испытание и стало «боевым крещением», после которого мы отправились в столовую пить чай с горячими пирогами.

Каждая смена запомнилась посвоему. Столько было интересных, ярких событий, забавных импровизаций, не говоря уже о новых друзьях. Лагерь оставил настолько неизгладимое впечатление в жизни Алексея, что после получения диплома фельдшера он решил подать документы в Челябинскую государственную академию культуры и искусств. Но поступить на бюджетное очное отделение не удалось, поэтому он устроился работать во Дворец культуры «Победа». А высшее образование по специальности «режиссёр театрализованных представлений и праздников» получил на заочном отделении, работая уже в централизованной клубной системе родного города.

Дед Мороз в кирзовых сапогах

Алексею Хажееву предлагали должность арт-директора в Челябинске и работу в университетском Доме культуры в Екатеринбурге, но он предпочёл остаться в Кыштыме. И ничуть об этом не жалеет.

По словам костюмера централизованной клубной системы Светланы Шувариной, лучше всего у него получается роль Деда Мороза.

– Когда идёт череда новогодних ёлок, добрый волшебник без устали выдаёт неожиданные импровизации, – рассказывает Светлана Демидовна. – То он появляется перед публикой с ковром, уже одним своим видом убеждая публику, что это настоящее средство его передвижения, то может предстать перед зрителями с огнетушителем, на ходу сочиняя забавный сюжет. Взрослые понимают, что это не по сценарию, и от этого им вместе с детьми становится ещё веселее. Один раз мы проводили ёлку в музее. Валенки Деда Мороза остались в другом здании, поэтому Алексей был вынужден выйти к детям в солдатских кирзовых сапогах. Было очень забавно. Ещё одна интересная ситуация: по приезду в детский садик обнаружилось, что в мешке Деда Мороза не оказалось бороды. Алексей не растерялся и подвязал к подбородку мохнатую детскую шапочку. Его находчивости нет предела.

Свадьбы стали другими

Заместитель директора централизованной клубной системы Елена Норкина тоже отметила эту способность Алексея Хажеева, но сделала акцент ещё и на его человеческих качествах. Однажды ей потребовалось съездить в Пермский край на могилы к своим родным, и он безоговорочно откликнулся и свозил её на своей машине. И там настолько сдружился с местными жителями, что через некоторое время отправился туда вновь, но уже по другому поводу – его пригласили стать ведущим на свадьбе. Благо он уже имел солидный опыт за плечами в своём родном городе.

Кроме праздников городского и областного масштаба в Кыштыме, Алексей уже десять лет занимается проведением свадеб. И хотя со временем уже подзабыл имена и фамилии некоторых молодожёнов, по-прежнему помнит их радостные лица.

Самую первую свадьбу он провёл у своего школьного друга Дмитрия Устинова. Одним из запоминающих конкурсов на этой свадьбе было поедание жгучего красного перца. Тогда равных, по словам Алексея, не оказалось геологу по образованию Михаилу Сумину – поедая обжигающую приправу, он даже не поморщился.

Побывав на множестве свадебных гуляний, Алексей отмечает, что за эти десять лет кардинально изменились тенденции их проведения. Если раньше молодожёны и их родители делали упор на большом количестве сытной и вкусной еды и алкоголя, то сейчас они стремятся красочно оформить фотозону и столы, пригласить на застолье артистов. Мой собеседник подметил и такую деталь: вместо воздушных шаров кыштымцы стараются использовать в оформлении зала декоративные ткани и живые цветы. Но они по-прежнему не могут привыкнуть к выездным регистрациям, хотя это ведь не только красивая арка, живописный пейзаж, фуршет. Это ещё и инструментальное сопровождение торжества.

Молодёжь пригласят за столики

У Кыштыма, по мнению героя этой публикации, есть особенность – культура здесь относится к заводскому типу. К примеру, в нашем городе слабо привита джазовая культура. Если сюда приезжает такой коллектив, билеты продаются лишь на треть. В крупных городах есть даже джаз-пабы, в которых собираются музыканты, чтобы провести тематические импровизации. Причём собираются в основном представители молодого поколения. Алексею хотелось бы, чтобы в нашем городе было больше эстрадных исполнителей, так как на сегодня преобладают народные коллективы.

– Недавно с коллегами мы обсуждали идею проведения в нашем городе стендап-шоу в гостиной Народного дома. Такая идея пришла мне в голову после просмотра телевизионного сюжета об оркестре всем известного актёра Дмитрия Певцова. Молодёжи гораздо комфортнее сидеть за столиками, чем в зрительном зале. Здесь же можно проводить и презентацию книг, – рассуждает Алексей Зарифович.

Его очень огорчает, что земляки неохотно посещают спектакли и концерты симфонических оркестров, приезжающих из Челябинска, хотя цена в 100-250 рублей доступна каждому.

Следует наказу дедушки

Жена Алексея Хажеева Ирина работает в фонде социального страхования. Их сыну Фёдору сейчас пять лет. Имя наследники вытягивали по жребию: нарезали бумажки, опустили в бокал, а потом вытянули одну из них. Более того, бабушка мальчика сходила в церковь и узнала, что по святцам ребёнку лучше всего подходит именно это имя. Уже два года первенец занимается в театре танца «Пульсар». Родные считают, что у мальчика уже проявляются актёрские задатки. Малыш уже сочиняет сказки и придумывает себе виртуальных друзей.

Отдыхать от работы Алексей предпочитает в тишине, иногда просматривая любимый телесериал «Сваты». Его любимый персонаж – Иван Будько, роль которого исполняет актёр Фёдор Добронравов. Алексею глубоко симпатичны именно такие люди, как Иван, – лёгкие на подъём, искренние и добрые. Среди его друзей много таких людей.

Как и любимый киногерой, все действия он любит совершать решительно. Алексей это связывает с тем, что родился в год Быка. Кстати, и свой день рождения он празднует по китайскому гороскопу, в День Победы.

Ещё в детстве Лёшин дедушка Николай Петрович Белов постоянно повторял: «Будь человеком». Этого наказа внук и старается придерживаться в своей жизни.