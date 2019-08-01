Бережно сердца коснулась Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: Социальные проекты 0 Педагог сценического мастерства Елена Журавлёва работала в Озёрске, Челябинске, Екатеринбурге, но вернулась в Кыштым, поставив перед собой высокую задачу. Уже 16 лет она преподаёт в Доме детского творчества. Её воспитанники побеждают на всероссийских и международных конкурсах. В этом году они вместе создали родословные древа, которые вошли в основу нового спектакля. Сокуров и Тарковский научили терпению Елена Журавлёва считает себя счастливым человеком, потому что немало интересных открытий свершилось в её жизни в детстве. Родители Людмила Николаевна и Василий Вениаминович вложили много сил в воспитание своей дочери и передали ей чуткое и справедливое отношение к миру. Кроме того, нашей героине повезло с педагогами, которые, раскрыв творческий потенциал, «поставили её на крыло». Во второй школе Елена училась в эстетическом классе. Изучала такие предметы, как театр, риторику, мировую художественную культуру и культуру общения. Идейным вдохновителем этого направления была классный руководитель – Нина Николаевна Тарутина. Педагог на каникулах ездила вместе с учениками на родину Льва Толстого в Ясную Поляну, Сергея Есенина в село Константиново. Ещё один педагог, а ныне близкая подруга, которая оказала большое влияние на её творческое становление – режиссёр и преподаватель кафедры кино и телевидения Челябинского государственного института культуры и искусств Стелла Панова. Их первая встреча произошла, когда 14-летняя Лена Журавлёва сыграла роль героини Татьяны Лариной из романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Позже благодаря Стелле Викторовне она прониклась творчеством таких известных режиссёров, как Александр Сокуров, Андрей Тарковский, Юрий Норштейн, Сергей Параджанов, чья жизнь нацеливает любого творческого человека на независимость, неординарность и колоссальное терпение. Школа манекенщиц не пришлась по душе Несмотря на то, что в душе Елена всегда тянулась к искусству, после окончания школы всё же решила послушать родителей и поступить заочно на юридический факультет Челябинского государственного университета. Одновременно она начала работать на телевидении в Озёрске диктором, корреспондентом и ведущей развлекательной программы. Коллектив был настолько сплочённый, что спустя время команда переехала вместе в Екатеринбург. Работа каждый день приносила знакомство с известными личностями. Среди них были актёры Нина Усатова, Александр Филиппенко и режиссёр Эльдар Рязанов. Получив профессию юриста, Елена Васильевна ни дня не проработала по специальности и сразу же поступила в Челябинскую государственную академию культуры и искусств на факультет театра, кино и телевидения. – Челябинск мне казался ближе территориально и был более знакомым, а Екатеринбург представлялся холодным и «выпуклым», – рассказывает Елена Васильевна. В столице Южного Урала она устроилась в школу манекенщиц преподавателем актёрского мастерства. Однако работа не пришлась по душе. По словам нашей героини, акцент ставился не на духовный рост маленьких девочек, а на реализацию родительских амбиций и самопрезентацию. Несмотря на то, что в большом городе складывались хорошие перспективы, Елена вернулась в родной Кыштым. Для себя она поставила высокую задачу – уже самой «ставить на крыло» детей и подростков, раскрывая их творческие способности. Полюбить мир в себе, а не себя в мире Елена Васильевна устроилась педагогом дополнительного образования в Дом детского творчества. За 16 лет под её руководством были созданы десятки сценических постановок, каждая из которых имела успех у зрителей разного возраста. Это и детские спектакли, и работа над серьёзными литературными произведениями. – Для меня важно, чтобы мои ученики стали настоящими людьми, с правильными нравственными установками, чувствовали красоту мира и могли её защитить, – поделилась педагог. – Я не воспитываю звёзд. Для меня важно, чтобы ребёнок раскрыл свои творческие возможности и полюбил мир в себе, а не себя в мире и понял, что всё великое создается без помпы. Наша газета уже не раз писала об успехах её воспитанников. В этом году в очередной раз они одержали победу на всероссийском конкурсе «Живая классика». Неоднократно театралов награждали путёвками в международный детский центр «Артек». В начале июня в Народном доме прошла премьера нового спектакля «Мой дедушка был вишней» по мотивам книги Анжелы Нанетти, в которой затронута тема семьи и рода. – В ней рассказывается о любви и смерти, о свободе и воссоединении семьи. Нам хотелось очень бережно коснуться глубин сердца каждого зрителя, в которых всегда жива любовь к своим родным, – сказала Елена Васильевна. Детям было интересно примерить на себя роли родителей, дедушек и бабушек с их заботами и переживаниями, а также рассказать взрослым о своих детских сомнениях, страхах и радостях. Репетируя постановку, юные актёры одновременно собирали информацию о своём роде и семье. Несколько участников коллектива даже обнаружили, что они родственники. Сила прошлого – в семье Для самой Елены Журавлёвой очень важна связь с её предками. Ёще со школьных лет она занимается составлением своего семейного древа. В итоге работа получилась довольно масштабной: еле уместилась на два ватмана. Но совсем недавно педагог принесла собранный материал в Дом детского творчества, а уборщица подумала, что это ненужные бумаги, и выбросила их. – У меня было такое ощущение, будто катком проехали по всему моему роду. Готова была даже поехать на свалку и искать ватманы там, но меня уверили, что поиски не увенчаются успехом. Мне посчастливилось встретиться с краеведом Инной Владимировной Неповинных. Она оказала мне большую помощь в восстановлении древа. Некоторые имена сохранились у меня в памяти. Так, общими усилиями нам удалось восстановить родословную до 1615 года. Ещё с детства Елена увлекалась всем, что имеет отношение к прошлому. Она даже хотела связать свою жизнь с археологией. Раскопка древностей для неё представлялось романтическим увлечением. В свободное от работы время Елена Васильевна очень любит читать, причём по несколько книг одновременно. Свою любовь к истории она реализовала через изучение работ историков Юрия Лотмана и Дмитрия Лихачёва, искусствоведа Паолы Волковой и культуролога Григория Померанца. Несколько лет подряд она вместе с учениками проводит праздник «Иван Купала» на берегу пруда в санатории «Дальняя Дача» где Елена работает режиссёром. Зрители становятся героями старинных обрядов и прыгают через костёр. Когда смотришь на Елену, видишь лёгкий, буквально летящий образ. Даже на нашу встречу она надела юбку с колокольчиками, которая при ходьбе издавала музыку, напоминающую ветер в степи или шум моря. В этом она вся – выразительная и загадочная, а за её внешней мягкостью скрывается сила духа, способная защищать духовную красоту мира. О себе кратко она рассказала так: люблю ширь степей, ветер и старые крепости. Я как воин в душе и по характеру. Всегда буду защищать светлые помыслы и бороться против подлости на земле. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить