Бережно сердца коснулась

Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: Социальные проекты

Педагог сценического мастерства Елена Журавлёва работала в Озёрске, Челябинске, Екатеринбурге, но вернулась в Кыштым, поставив перед собой высокую задачу. Уже 16 лет она преподаёт в Доме дет­ского творчества. Её воспитанники по­беждают на всероссийских и междуна­родных конкурсах. В этом году они вме­сте создали родословные древа, кото­рые вошли в основу нового спектакля.

Сокуров и Тарковский научили терпению

Елена Журавлёва считает себя счаст­ливым человеком, потому что немало интересных открытий свершилось в её жизни в детстве. Родители Людмила Николаевна и Василий Вениаминович вложили много сил в воспитание своей дочери и передали ей чуткое и справед­ливое отношение к миру. Кроме того, нашей героине повезло с педагогами, которые, раскрыв творческий потенци­ал, «поставили её на крыло».

Во второй школе Елена училась в эсте­тическом классе. Изучала такие предметы, как театр, риторику, мировую художе­ственную культуру и культуру общения. Идейным вдохновителем этого направле­ния была классный руководитель – Нина Николаевна Тарутина. Педагог на канику­лах ездила вместе с учениками на родину Льва Толстого в Ясную Поляну, Сергея Есенина в село Константиново.

Ещё один педагог, а ныне близкая подруга, которая оказала большое вли­яние на её творческое становление – режиссёр и преподаватель кафедры кино и телевидения Челябинского го­сударственного института культуры и искусств Стелла Панова. Их первая встреча произошла, когда 14-летняя Ле­на Журавлёва сыграла роль героини Татьяны Лариной из романа Алексан­дра Пушкина «Евгений Онегин». Позже благодаря Стелле Викторовне она про­никлась творчеством таких известных режиссёров, как Александр Сокуров, Андрей Тарковский, Юрий Норштейн, Сергей Параджанов, чья жизнь нацели­вает любого творческого человека на независимость, неординарность и колос­сальное терпение.

Школа манекенщиц не пришлась по душе

Несмотря на то, что в душе Елена всегда тянулась к искусству, после окончания школы всё же решила послушать роди­телей и поступить заочно на юридиче­ский факультет Челябинского государ­ственного университета.

Одновременно она начала работать на телевидении в Озёрске диктором, корреспондентом и ведущей развле­кательной программы. Коллектив был настолько сплочённый, что спустя время команда переехала вместе в Екатерин­бург. Работа каждый день приносила знакомство с известными личностями. Среди них были актёры Нина Усатова, Александр Филиппенко и режиссёр Эль­дар Рязанов.

Получив профессию юриста, Елена Васильевна ни дня не проработала по специальности и сразу же поступила в Челябинскую государственную акаде­мию культуры и искусств на факультет театра, кино и телевидения.

– Челябинск мне казался ближе тер­риториально и был более знакомым, а Екатеринбург представлялся холодным и «выпуклым», – рассказывает Елена Васильевна.

В столице Южного Урала она устро­илась в школу манекенщиц преподава­телем актёрского мастерства. Однако работа не пришлась по душе. По словам нашей героини, акцент ставился не на духовный рост маленьких девочек, а на реализацию родительских амбиций и самопрезентацию. Несмотря на то, что в большом городе складывались хорошие перспективы, Елена вернулась в родной Кыштым. Для себя она поставила вы­сокую задачу – уже самой «ставить на крыло» детей и подростков, раскрывая их творческие способности.

Полюбить мир в себе, а не себя в мире

Елена Васильевна устроилась педагогом дополнительного образования в Дом детского творчества. За 16 лет под её руководством были созданы десятки сценических постановок, каждая из ко­торых имела успех у зрителей разного возраста. Это и детские спектакли, и работа над серьёзными литературными произведениями.

– Для меня важно, чтобы мои уче­ники стали настоящими людьми, с пра­вильными нравственными установками, чувствовали красоту мира и могли её защитить, – поделилась педагог. – Я не воспитываю звёзд. Для меня важно, чтобы ребёнок раскрыл свои творческие возможности и полюбил мир в себе, а не себя в мире и понял, что всё великое создается без помпы.

Наша газета уже не раз писала об успехах её воспитанников. В этом году в очередной раз они одержали победу на всероссийском конкурсе «Живая класси­ка». Неоднократно театралов награжда­ли путёвками в международный детский центр «Артек».

В начале июня в Народном доме про­шла премьера нового спектакля «Мой дедушка был вишней» по мотивам книги Анжелы Нанетти, в которой затронута тема семьи и рода.

– В ней рассказывается о любви и смерти, о свободе и воссоединении се­мьи. Нам хотелось очень бережно кос­нуться глубин сердца каждого зрителя, в которых всегда жива любовь к своим родным, – сказала Елена Васильевна.

Детям было интересно примерить на себя роли родителей, дедушек и ба­бушек с их заботами и переживаниями, а также рассказать взрослым о своих детских сомнениях, страхах и радостях. Репетируя постановку, юные актёры одновременно собирали информацию о своём роде и семье. Несколько участни­ков коллектива даже обнаружили, что они родственники.

Сила прошлого – в семье

Для самой Елены Журавлёвой очень важ­на связь с её предками. Ёще со школь­ных лет она занимается составлением своего семейного древа. В итоге работа получилась довольно масштабной: еле уместилась на два ватмана. Но совсем недавно педагог принесла собранный материал в Дом детского творчества, а уборщица подумала, что это ненужные бумаги, и выбросила их.

– У меня было такое ощущение, будто катком проехали по всему моему роду. Готова была даже поехать на свалку и искать ватманы там, но меня уверили, что поиски не увенчаются успехом. Мне посчастливилось встретиться с краеве­дом Инной Владимировной Неповин­ных. Она оказала мне большую помощь в восстановлении древа. Некоторые имена сохранились у меня в памяти. Так, общи­ми усилиями нам удалось восстановить родословную до 1615 года.

Ещё с детства Елена увлекалась всем, что имеет отношение к прошлому. Она даже хотела связать свою жизнь с археоло­гией. Раскопка древностей для неё пред­ставлялось романтическим увлечением.

В свободное от работы время Елена Васильевна очень любит читать, при­чём по несколько книг одновременно. Свою любовь к истории она реализо­вала через изучение работ историков Юрия Лотмана и Дмитрия Лихачёва, искусствоведа Паолы Волковой и куль­туролога Григория Померанца.

Несколько лет подряд она вместе с учениками проводит праздник «Иван Купала» на берегу пруда в санатории «Дальняя Дача» где Елена работает ре­жиссёром. Зрители становятся героями старинных обрядов и прыгают через костёр.

Когда смотришь на Елену, видишь лёгкий, буквально летящий образ. Даже на нашу встречу она надела юбку с коло­кольчиками, которая при ходьбе издавала музыку, напоминающую ветер в степи или шум моря. В этом она вся – вырази­тельная и загадочная, а за её внешней мягкостью скрывается сила духа, способ­ная защищать духовную красоту мира. О себе кратко она рассказала так: люблю ширь степей, ветер и старые крепости. Я как воин в душе и по характеру. Всегда буду защищать светлые помыслы и бо­роться против подлости на земле.