Живёт по принципу – защищать Автор: КР от Вчера, 15:55 Категория: Социальные проекты +1 Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 16 Михаил Сумин с детства мечтал носить погоны, чтобы защищать Родину. Спустя годы Михаил Сергеевич ограждает людей от бед, строго следя за соблюдением правил противопожарной безопасности. В работе его принципы оказались незыблемы даже в отношении храма, в котором нарушались необходимые требования. Сверху посыпалась белая пыль Ещё в первом классе Миша Сумин решил, что, когда вырастет, будет носить погоны и защищать Родину. В детстве он жил напротив пожарной части и много времени проводил с огнеборцами. Первый раз он зашёл к ним по дороге из школы. С тех пор и стал завсегдатаем пожарной части. Согласно распорядку дня пожарные, которые находятся на смене, занимаются спортом. Вот Михаил и играл вместе с ними в теннис и футбол. До сих пор в свободное время с удовольствием берёт в руки ракетку. После окончания девятого класса он решил поступить в кыштымский радиомеханический техникум на специальность «технология машиностроения». Практику проходил фрезеровщиком на радиозаводе. Руководство оценило его работу, и даже поступило предложение остаться на предприятии, но Михаил отказался. Он хотел следовать своей мечте и взял направление для получения профессионального образования в колледже на базе Уральского института Государственной противопожарной службы в Екатеринбурге. Поступить туда ему удалось только со второго раза. После окончания учёбы Михаил получил звание лейтенанта и приступил к работе инспектором отделения надзорной деятельности в Карабаше. По его признанию, первые две недели ему «врезались в память». – Каждый день я ездил на работу из Кыштыма. Помню, как только приехал в Карабаш, на меня посыпалась белая пыль. Местные жители как ни в чём не бывало пояснили, что это цинк, – рассказывает Михаил Сергеевич. Несмотря на плохую экологию, работать в этом городе оказалось несложно. Численность населения и территория меньше, соответственно, и нагрузка на инспектора была небольшой. Проработав два года, он опять отправился в Екатеринбург, чтобы поступить в Уральский институт Государственной противопожарной службы. Дипломную работу Михаила оценили высоко. Сначала она стала лучшей в университете, а потом, на Всероссийском конкурсе в Воронеже, среди всех работ выпускников учебных заведений МЧС России заняла второе место в своей номинации. Больше полусотни звонков в день После нескольких лет работы в Карабаше Михаил Сумин перевёлся в родной город и сегодня возглавляет отдел надзорной деятельности № 16. Под его руководством работает 11 человек. Для него до сих пор одной из самых запоминающихся остаётся служебная проверка в храме Рождества Христова. Будучи ещё молодым специалистом, Михаил выявил там целый ряд нарушений: не была установлена система пожарной сигнализации, отсутствовали первичные средства тушения пожара, оказалась не проведена специальная обработка деревянных конструкций. Собрав необходимую документацию, он направил документы в суд, чтобы приостановить деятельность храма до устранения нарушений. Тогда мнения людей по этому поводу разделились. Некоторые считали, что этого делать нельзя по этическим соображениям. А инспектор прежде всего думал о безо- пасности людей, приходящих на церковную службу. Но суд не поддержал инициативу Сумина. Кстати, нарушения пожарной безопасности были устранены только с приходом в храм отца Михаила. Сейчас количество подобных проверок не уменьшается. Телефон нашего героя буквально разрывается от рабочих звонков. За время нашей беседы ему пять раз пришлось отвлечься на телефонные переговоры. Михаил подсчитал, что за день ему приходится около 60 раз отвечать на звонки. Друга семьи нашли в интернете Михаилу Сумину настолько уютно в родном городе, что даже ненадолго уезжать из него он не любит. – В нашем городе живописная природа. Здесь у меня много друзей, родных, знакомых. По работе мы так или иначе взаимодействуем и помогаем друг другу. Поэтому, когда я возвращаюсь в Кыштым, чувствую, как становится легче на душе. Хотя меня как жителя очень удивляют цены на недвижимость. Порой квартира в Кыштыме стоит дороже, чем в областном центре, – поделился наш земляк. Михаил мечтает, чтобы в родном городе появилось больше культурно-досуговых центров, где смогут развлекаться и дети. По его мнению, для кыштымцев будет не лишним научиться экологической культуре, чтобы после пикника на природе забирать мусор с собой до ближайшего контейнера, а не складировать его в лесу. Тем более хлам, оставленный у деревьев, нередко становится причиной пожара. В свободное от работы время Михаилу по душе работа в саду. На его участке кроме овощей посажены хвойные деревья. А рядом он своими руками сделал декоративный колодец и выложил дорожку из камней. Чтобы собраться с мыслями, наш герой мечтает отправиться на рыбалку. Его трёхлетний сын Ярослав просит и его взять с собой. Как он говорит, «чтобы помочь папе держать удочку». Вместе с женой Анной Михаил не остаётся в стороне от чужих бед, помогая как людям, так и братьям нашим меньшим. Кстати, именно из-за сострадания он против охоты на лесных жителей. Их собака Ева стала полноправным членом семьи после того, как супруги спасли её. – Анна увидела объявление в интернете, что Еве срочно нужна медицинская помощь, иначе животное погибнет, – вспоминает Михаил. – Находилась собака в селе Аргаяш. Её привезли в коробке, и с тех пор она с нами. Пришлось потратить немало денег на её лечение, но мы ни о чём не жалеем, ведь это наш друг. Кыштым для Михаила – родной дом, в котором он чувствует себя свободно и уверенно. А там, где человек родился, вырос, работает, изучает культуру и создаёт традиции – он обязательно пригодится. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить