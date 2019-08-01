Живёт по принципу – защищать

Автор: КР от Вчера, 15:55 Категория: Социальные проекты

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 16 Михаил Сумин с детства мечтал носить погоны, чтобы защищать Родину. Спустя годы Михаил Сергеевич ограж­дает людей от бед, строго следя за со­блюдением правил противопожарной безопасности. В работе его принципы оказались незыблемы даже в отноше­нии храма, в котором нарушались не­обходимые требования.

Сверху посыпалась белая пыль

Ещё в первом классе Миша Сумин ре­шил, что, когда вырастет, будет носить погоны и защищать Родину. В детстве он жил напротив пожарной части и мно­го времени проводил с огнеборцами. Первый раз он зашёл к ним по дороге из школы. С тех пор и стал завсегдатаем пожарной части.

Согласно распорядку дня пожарные, которые находятся на смене, занимают­ся спортом. Вот Михаил и играл вместе с ними в теннис и футбол. До сих пор в свободное время с удовольствием берёт в руки ракетку.

После окончания девятого класса он решил поступить в кыштымский радио­механический техникум на специаль­ность «технология машиностроения». Практику проходил фрезеровщиком на радиозаводе. Руководство оценило его работу, и даже поступило предложение остаться на предприятии, но Михаил отказался. Он хотел следовать своей мечте и взял направление для получе­ния профессионального образования в колледже на базе Уральского институ­та Государственной противопожарной службы в Екатеринбурге. Поступить туда ему удалось только со второго раза. После окончания учёбы Михаил получил звание лейтенанта и приступил к работе инспектором отделения надзорной де­ятельности в Карабаше. По его призна­нию, первые две недели ему «врезались в память».

– Каждый день я ездил на работу из Кыштыма. Помню, как только приехал в Карабаш, на меня посыпалась белая пыль. Местные жители как ни в чём не бывало пояснили, что это цинк, – рас­сказывает Михаил Сергеевич.

Несмотря на плохую экологию, рабо­тать в этом городе оказалось несложно. Численность населения и территория меньше, соответственно, и нагрузка на инспектора была небольшой.

Проработав два года, он опять отпра­вился в Екатеринбург, чтобы поступить в Уральский институт Государственной противопожарной службы.

Дипломную работу Михаила оцени­ли высоко. Сначала она стала лучшей в университете, а потом, на Всероссий­ском конкурсе в Воронеже, среди всех работ выпускников учебных заведений МЧС России заняла второе место в своей номинации.

Больше полусотни звонков в день

После нескольких лет работы в Караба­ше Михаил Сумин перевёлся в родной город и сегодня возглавляет отдел над­зорной деятельности № 16. Под его ру­ководством работает 11 человек.

Для него до сих пор одной из самых запоминающихся остаётся служебная проверка в храме Рождества Христова. Будучи ещё молодым специалистом, Михаил выявил там целый ряд нару­шений: не была установлена система пожарной сигнализации, отсутствовали первичные средства тушения пожара, оказалась не проведена специальная обработка деревянных конструкций. Собрав необходимую документацию, он направил документы в суд, чтобы приостановить деятельность храма до устранения нарушений. Тогда мнения людей по этому поводу разделились. Некоторые считали, что этого делать нельзя по этическим соображениям. А инспектор прежде всего думал о безо- пасности людей, приходящих на церков­ную службу.

Но суд не поддержал инициативу Сумина. Кстати, нарушения пожарной безопасности были устранены только с приходом в храм отца Михаила.

Сейчас количество подобных про­верок не уменьшается. Телефон нашего героя буквально разрывается от рабочих звонков. За время нашей беседы ему пять раз пришлось отвлечься на теле­фонные переговоры. Михаил подсчитал, что за день ему приходится около 60 раз отвечать на звонки.

Друга семьи нашли в интернете

Михаилу Сумину настолько уютно в род­ном городе, что даже ненадолго уезжать из него он не любит.

– В нашем городе живописная при­рода. Здесь у меня много друзей, родных, знакомых. По работе мы так или иначе взаимодействуем и помогаем друг другу. Поэтому, когда я возвращаюсь в Кыш­тым, чувствую, как становится легче на душе. Хотя меня как жителя очень удивляют цены на недвижимость. Порой квартира в Кыштыме стоит дороже, чем в областном центре, – поделился наш земляк.

Михаил мечтает, чтобы в родном го­роде появилось больше культурно-досу­говых центров, где смогут развлекаться и дети. По его мнению, для кыштымцев будет не лишним научиться экологиче­ской культуре, чтобы после пикника на природе забирать мусор с собой до бли­жайшего контейнера, а не складировать его в лесу. Тем более хлам, оставленный у деревьев, нередко становится причи­ной пожара.

В свободное от работы время Михаи­лу по душе работа в саду. На его участке кроме овощей посажены хвойные де­ревья. А рядом он своими руками сде­лал декоративный колодец и выложил дорожку из камней. Чтобы собраться с мыслями, наш герой мечтает отпра­виться на рыбалку. Его трёхлетний сын Ярослав просит и его взять с собой. Как он говорит, «чтобы помочь папе дер­жать удочку».

Вместе с женой Анной Михаил не оста­ётся в стороне от чужих бед, помогая как людям, так и братьям нашим меньшим. Кстати, именно из-за сострадания он про­тив охоты на лесных жителей.

Их собака Ева стала полноправным членом семьи после того, как супруги спасли её.

– Анна увидела объявление в интер­нете, что Еве срочно нужна медицинская помощь, иначе животное погибнет, – вспоминает Михаил. – Находилась со­бака в селе Аргаяш. Её привезли в ко­робке, и с тех пор она с нами. Пришлось потратить немало денег на её лечение, но мы ни о чём не жалеем, ведь это наш друг.

Кыштым для Михаила – родной дом, в котором он чувствует себя свободно и уверенно. А там, где человек родил­ся, вырос, работает, изучает культуру и создаёт традиции – он обязательно пригодится.