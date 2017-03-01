Пожарные спасли школьника в одном из посёлков Кыштыма
Автор: КР от Сегодня, 14:17 Категория: Образование
Вчера работники 118-й пожарной части провели в Тайгинке тренировку. По легенде, в местной восьмой школе произошло возгорание в учебном классе на втором этаже. Огнеборцы эвакуировали из здания 80 учеников и 12 преподавателей.
Когда учителя не досчитались одного мальчика, пожарные, надев противогазы, бросились в горящее здание. Его вывели оттуда в специальной маске.
После того, как пожарные потушили условное возгорание, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы №16 Александр Юнусов показал детям, как пользоваться огнетушителем.
В тот же день он и заместитель председателя кыштымского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Елена Реннер провели с детьми уроки, побеседовав с ними о пожарной безопасности.
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