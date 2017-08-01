В Кыштыме работает лучший пожарный всего севера Челябинской области
Автор: КР от Сегодня, 17:21 Категория: Спорт
Сегодня в нашем городе на стадионе физкультурно-спортивного комплекса состоялись соревнования среди огнеборцев. Пожарные из Кыштыма, Тайгинки, Вишневогорска, Тюбука, Кулуево, Муслюмово и ещё восьми городов и сёл боролись за право весь следующий год носить звание «Лучший».
Как сказала сайту «КР» специалист северного отряда противопожарной службы Челябинской области Александра Сабанаева, 14 участников соревнований экзаменовали в знании теории, они на время надевали боевую одежду, вязали двойные спасательные петли на пострадавшем. А ещё подтягивались, бегали и забирались на учебную вышку по трёхколенной лестнице.
Первое место и звание лучшего пожарного завоевал кыштымец – начальник караула 117-й пожарной части Вячеслав Беспалов. За победу в зональных соревнованиях ему вручили три тысячи рублей. Вместе с коллегами из Нижнего Уфалея и Новоандреевки, ставшими обладателями серебряной и бронзовой медалей, он будет защищать честь Северного отряда на областном этапе соревнований.
Комментарии
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Вопрос один...если это добровольная акция...зачем КР "давит" на жителей города? Ответ очевиден это пиар акция для КР. >>>
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Убедительная просьба, сделайте поъезды к детскому саду, засыпьте ухабы. ну действительно не подойти, не подъехать, коляску не протолкнуть у дома 93. А проезд от Интернационала 95 к магазину Фарт и нач >>>
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Надо точнее формулировать мысли: не роль Фаины Раневской, а роль Ляли, которую сыграла Фаина Раневская. Что значит "сыграет роль Раневской"???? Она будет играть саму Раневскую. то-то и оно... >>>
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