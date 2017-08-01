В Кыштыме работает лучший пожарный всего севера Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 17:21 Категория: Спорт

Сегодня в нашем городе на стадионе физкультурно-спортивного комплекса состоялись соревнования среди огнеборцев. Пожарные из Кыштыма, Тайгинки, Вишневогорска, Тюбука, Кулуево, Муслюмово и ещё восьми городов и сёл боролись за право весь следующий год носить звание «Лучший».

Как сказала сайту «КР» специалист северного отряда противопожарной службы Челябинской области Александра Сабанаева, 14 участников соревнований экзаменовали в знании теории, они на время надевали боевую одежду, вязали двойные спасательные петли на пострадавшем. А ещё подтягивались, бегали и забирались на учебную вышку по трёхколенной лестнице.

Первое место и звание лучшего пожарного завоевал кыштымец – начальник караула 117-й пожарной части Вячеслав Беспалов. За победу в зональных соревнованиях ему вручили три тысячи рублей. Вместе с коллегами из Нижнего Уфалея и Новоандреевки, ставшими обладателями серебряной и бронзовой медалей, он будет защищать честь Северного отряда на областном этапе соревнований.